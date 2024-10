Albon da su postura FINAL sobre Colapinto

Alexander Albon ha reconocido la inesperada calidad de resultados de Franco Colapinto, destacando que ha sido rápido en circuitos muy difíciles.

De acuerdo a lo que ha visto Albon de su compañero en Williams, lo correcto es que Franco termine quedándose con el puesto libre que tiene Sauber para la siguiente temporada.

La siguiente temporada, Carlos Sainz se convertirá en el piloto estrella de Williams y Albon será su compañero de equipo, dejando sin lugar a un Franco Colapinto a pesar de su destacado debut en la F1.

Franco llegó para reemplazar a Logan Sargeant y el argentino ha cumplido, algo que no ha pasado desapercibido por Albon y por la comunidad de la Fórmula 1.

Por ello, la intención de James Vowles es que Colapinto pueda estar en Audi el periodo que Sainz esté en el equipo Williams, que será al menos por dos años. Sin embargo, para eso debe vencer a Gabriel Bortoleto, la otra opción al asiento de Sauber y apadrinado por Fernando Alonso.

¿Qué dijo Alexander Albon sobre Franco Colapinto?

"Sí, es muy rápido, muy relajado como piloto también. Creo que para él le ha salido muy natural llegar a la F1. Algunos pilotos están bastante tensos y un poco nerviosos, él no parece sentirse así. Ha llegado y enseguida ha sido rápido. Y en circuitos muy difíciles", declaró.

"No sé. No creo que haya una respuesta obvia y creo que incluso Franco también va a tener sus opciones, pero parecía que iba a ser Bortoleto y ahora aún no hay nada", agregó.

"Creo que ustedes conocen más las conversaciones del paddock, pero creo que sería una gran incorporación. Ya vieron a los pilotos que han llegado de F2, Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Franco Colapinto, han sido competitivos enseguida y no veo por qué si llega Bortoleto no vaya a ser rápido", finalizó.