La temporada 2024 de Fórmula 1 ya está en marcha y, cuando quedan seis carreras por disputarse, nos acercamos lenta pero seguramente al final de la temporada. Con el inicio del 'final de las vacaciones de verano', es un buen momento para hacer una serie de estadísticas, como el número de vueltas en cabeza.

Por el momento, la temporada 2024 ha logrado proporcionar suficiente emoción en la pista. A principios de año, después de la temporada anterior extremadamente dominante de Red Bull, parecía que íbamos a repetir esta temporada, pero ahora nada más lejos de la realidad y estamos viviendo tensión en ambos campeonatos.

En el campeonato de constructores, el equipo McLaren incluso ha superado a Red Bull e incluso ha conseguido una buena ventaja. El propio Max Verstappen sigue liderando el campeonato de pilotos, pero ve que su ventaja se reduce en cada carrera en comparación con Lando Norris.

La gran pregunta para el resto de la temporada será si Verstappen aún podrá mantener esa ventaja de 52 puntos durante los últimos seis Grandes Premios y las carreras al sprint.

En otra "competencia", la ventaja de Verstappen parece difícil de alcanzar. El holandés logró liderar el doble de vueltas de un Gran Premio en 2024: nada menos que 468 vueltas.

Norris lo sigue a una distancia adecuada y estuvo en cabeza por 'sólo' 208. Mientras que Oscar Piastri le sigue en tercer lugar con 123 vueltas. Sergio Pérez concluye la lista de líderes del tour en 2024: una vuelta.

Leading the championship... and leading more than double the laps anybody else has 🏁



Max Verstappen is that guy ☝️#F1 pic.twitter.com/hMtdXuORIV