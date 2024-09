Carlos Sainz habló honestamente sobre la presión que implica tener un apellido tan legendario en el automovilismo.

Durante una charla con RTBF, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente sobre su padre y su familia: “Mi familia ha sido un pilar fuerte en mi manera de hacer las cosas.

"Tengo mucha suerte de tener la familia que tengo y el padre que tengo y el apoyo que tengo de ellos. Pero, al mismo tiempo, es algo que siempre he disfrutado, algo que creo que ha sido una parte clave de mi carrera, algo por lo que siempre tengo que estar agradecido.

"Creo que también hay un tiempo de vuelta en eso, sin duda. No digo que Ferrari no me quisiera al 100%. En absoluto. Siento que sí, pero es cierto que ya no estoy aquí. Pero siento que en Williams realmente me quieren.

"Y cuando ves el vídeo en el que anuncian que voy a una fábrica, te das cuenta de que la gente está deseando que vaya. Y esto será una motivación inmediata para mí", comentó.

Relacionado: La diferencia que hizo a Sainz CAMBIAR Ferrari por Williams

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.