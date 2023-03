Aloisio Hernández

Viernes 10 Marzo 2023 06:54

Jenson Button competirá en tres eventos de campeonato de la NASCAR Cup Series en los Estados Unidos.

Jenson Button, Campeón Mundial de Fórmula 1 de 2009 que tiene 306 largadas para 15 victorias, 8 poles y 50 podios, debutará este año en el serial de Stock Cars estadounidense.

Apoyado por Mobil1 y el equipo Stewart-Haas Racing, usará el número 15 en tres eventos: el primero en Austin a fines de marzo, el segundo en Chicago en julio, el tercero y último en Indianápolis en agosto.

Jenson y Kimi en la F1

"La primera vez que me subí al auto desde Garage 56, me preguntaba qué estaba haciendo. Es muy diferente, y lo pensé durante cuatro vueltas. Pero sigue siendo un auto de carreras con cuatro llantas tocando el suelo. Es un auto de carreras mecánico, que es incluso mejor para aprender. Realmente disfruté este desafío.

"Un auto de la Copa tiene mucha menos carga aerodinámica y es mucho más pesado, pero el auto Garage 56 me ha dado una idea de cómo se verá, así como una dirección, y es muy útil. Sé que para mi primera carrera no se espera que me clasifique adelante o que luche por la victoria.

"Tengo mucho respeto por los pilotos del campeonato de la Copa. Hay tanto talento, ya sea en los circuitos ovales o de ruta.

"Hace diez años, la gente decía que los pilotos de NASCAR no podían conducir en una pista, pero creo que demostraron lo contrario. Hoy, cada vez que un expiloto de F1 se sube a un stock car, tiene dificultades para primero.

"Tarda un poco en alcanzar su velocidad, así que no espero estar al frente de inmediato. Por eso, para mí, lo principal es participar en más de una carrera para sacar lo mejor de mí. de mí y del auto", dijo el británico.

Carrera de campeones

Button se encontrará con Kimi Räikkönen en COTA, luego que el finlandés anunciara a principios de esta semana su presencia para esta ronda de la NASCAR Cup Series.