Verstappen hace PROTESTA contra la FIA

Max Verstappen sigue encontrando ridículo el servicio comunitario que le impuso la FIA en Singapur.

El tres veces campeón del mundo dice que entiende que no se debe insultar a nadie personalmente, pero según él, su propio lenguaje durante la rueda de prensa no cruzó la línea.

El Gran Premio de Singapur tiene muchas consecuencias, pero no por la acción en la pista. La comidilla del día es el servicio comunitario impuesto a Max Verstappen por la FIA después de que dijera durante la conferencia de prensa del jueves que su auto estaba 'jodido'.

Sucedió un día después de que el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, dijera en los medios de comunicación que había pedido a los pilotos que dijeran menos palabrotas por la radio de a bordo, por lo que al parecer el organismo del deporte del motor decidió utilizar al tres veces campeón del mundo para establecer un conjunto de ejemplos.

El piloto de Red Bull Racing deberá pagar un día de sanción por servicio público.

¿Qué dijo Max Verstappen sobre la situación con la FIA

Verstappen dijo que pensaba que era una completa tontería y decidió no hacerlo o muy brevemente a través de una declaración en las demás ruedas de prensa para responder.

En cambio, celebró una rueda de prensa con los medios presentes el sábado, tras la rueda de prensa de la FIA. Desde entonces, Limburger, de 26 años, ha recibido el apoyo de casi todos los demás pilotos de Fórmula 1. Junto con el presidente de la GPDA, Alexander Wurz, quieren discutir cuál es la respuesta adecuada a la FIA.

"Por supuesto, uno habla más que el otro, pero creo que se trata de "En general, Está bastante claro lo que todo el mundo piensa al respecto", dijo Verstappen a los medios presentes, refiriéndose al apoyo de sus compañeros.

"Hoy en día no puedes simplemente dar tu opinión en ningún lado. No creo que lo que dije sea tan malo. Por supuesto, entiendo que no está bien si se lo diriges personalmente a alguien", agregó.

"Incluso cuando las emociones están a flor de piel, es así. Todavía no está bien. Lo entiendo, pero todavía me parece ridículo que me lo hayan dado el castigo", finalizó.

