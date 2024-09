Sale a la luz un IMPORTANTE secreto de Checo Pérez

Ha salido a la luz pública uno de los importantes secretos de Sergio Pérez en su preparación como piloto de Fórmula 1.

Jo Canales, entrenador físico del corredor mexicano, ofreció unas palabras en una entrevista con ESPN: “El en día a día, no un régimen de qué comes el lunes, qué comes el martes, pero sí tiene una idea muy clara de cómo alimentarse en la semana y de eso se encargan en casa.

"No es algo súper puntual de describir cada comida, pero con una conciencia muy clara. En casa, fuera de al pita, es una conciencia muy clara, de en qué peso le conviene estar, ya tiene muy claro dónde debe de estar parado, y no fluctúa durante el año completo dónde está su peso.

“Desde el jueves tenemos algo muy planteado cómo son sus alimentos de todos los días, hay algunos en los que tenemos una o dos opciones, pero ya tenemos muy claro de jueves a domingo y los horarios.

“Checo hace tres alimentos, más un snack o tal vez dos, pero el general serían tres más un snack. (Se hace el) pedido al chef, cada fin de semana, parte es platicar con el chef, revisar qué alimentos y tenerlos en tiempo y forma”, reveló.

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.