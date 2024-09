Norris EXPLOTA contra Mercedes

Lando Norris ha salido a criticar a los pilotos de Mercedes después de no comparecer ante los medios de comunicación tras el Gran Premio de Singapiur.

Los dos pilotos de Mercedes no aparecieron ante los medios y Lando parece tener poca empatía por sus compañeros al afirmar que los otros dieciocho conductores tuvieron el mismo problema.

Como es habitual, los conductores comparecerán ante los medios de comunicación tras las sesiones para dar su discurso y responder a las preguntas de los periodistas.

Sin embargo, esto no sucedió con el equipo Mercedes en Singapur. Las Flechas de Plata anunciaron después de la agotadora sesión bajo un calor sofocante que ni Russell ni Hamilton aparecerían en los medios.

"Desafortunadamente, ni George ni Lewis aparecerán en los medios porque se están recuperando de los esfuerzos de la carrera de esta noche. ", dijo el equipo en un breve comunicado.

Más tarde, el propio equipo proporcionó citas en las que Russell y Hamilton recordaron lo que sucedió en Singapur, la carrera en en el que las Flechas de Plata cruzaron la meta en cuarto y sexto lugar.

En Internet se especuló sobre varias teorías, incluida la de que Mercedes tendría miedo de las palabras de enojo de Hamilton después de la notable estrategia.

Más tarde, Wolff aclaró las cosas: "No se sentían bien. Estuvieron al borde de un golpe de calor o algo así, pero tenían agua. No pudieron llegar al corral de medios. No hubo malos sentimientos ni molestias. Había médicos con ellos en ese momento, pero están bien", dijo a The Guardian.

¿Qué dijo Lando Norris sobre los pilotos de Mercedes?

Norris, sin embargo, no está satisfecho con la respuesta de Wolff y dio sus impresiones de la situación.

Cuando se le pregunta al británico, que a menudo tiende a no ser siempre táctico en sus declaraciones y durante una transmisión de juegos en línea cuestionó la 'actualización de salud' de Wolff sobre sus conductores.

"Joder, es difícil para todos", se queja el británico. “¿Por qué crees que…” añade antes de tragarse la última parte de esa frase. "Si ellos sufren un golpe de calor, entonces todos sufren un golpe de calor", agregó.

Entonces uno de sus compañeros señala en la transmisión que Norris no puede saber cuál es su situación: "Ellos tampoco conocen la mía", concluyó molesto.

