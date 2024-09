¡Contundente respuesta de Ricciardo sobre su regreso a Red Bull!

Daniel Ricciardo dio una contundente respuesta sobre si regresará a Red Bull Racing. Por mucho tiempo se dijo que australiano llegaría en lugar de Sergio Pérez.

Cuando se le preguntó a Ricciardo si le gustaría volver a ocupar un puesto de reserva, el ocho veces ganador del Gran Premio fue muy claro. "No. El año pasado tenía sentido mantener un pie en la puerta, y el panorama general era terminar de nuevo en Red Bull.

"Si lo hiciera [convertirme en reserva] otra vez, no tendría sentido. Voy a decir 'yo no voy a reiniciar mi carrera'. También tengo 35 años y he demostrado la velocidad que he tenido a lo largo de los años, pero me resulta más difícil demostrarlo cada fin de semana. Quizás sea por mi edad.

"Era más fácil cuando tenía 25 años que cuando tenía 35, pero la competencia también es más fuerte. Esto es así en todos los deportes: los simuladores son cada vez mejores, los niños son cada vez más jóvenes, así que, por supuesto, están mejor preparados.

"Y pueden ver todas las cámaras a bordo, para poder estudiar todo y a todos", sentenció.

Parece que el domingo vimos el último Gran Premio de Daniel Ricciardo en la Fórmula 1. Todos los informes indican que Liam Lawson sustituirá a Ricciardo en el VCARB para el Gran Premio de Estados Unidos en octubre, aunque el australiano todavía tiene contrato hasta el final de esta temporada.

Daniel reemplazó a Nyck de Vries durante las vacaciones de verano de 2023, quien no había demostrado lo suficiente en la primera mitad de la temporada para mantener su lugar en AlphaTauri.

Ricciardo anotó puntos en una de las siete carreras, cuando terminó séptimo en México, y fue retenido para 2024; incluso hubo rumores en ese momento de que reemplazaría a Sergio Pérez en Red Bull.

Ahora el telón parece haber caído para Ricciardo, que en el último minuto le quitó un punto extra a Lando Norris en Singapur para hacerle un favor a su ex equipo.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Singapur?

El Gran Premio de Singapur ha apretado aún más el Campeonato de Pilotos gracias a la victoria de Lando Norris ante los Red Bull.

En Marina Bay no hubo límites para la ilusión de Norris, que dominó la carrera aún a pesar de dar algunos sustos por exceso de confianza.

En una de las notas buenas del día, Checo Pérez logró sumar y la vuelta rápida de Daniel Ricciardo ha sido de gran ayuda para Max Verstappen.

Verstappen todavía lidera el campeonato con 331 puntos, pero Norris ahora tiene 279 a su nombre y cada vez se acerca más.

El tercer lugar es para Charles Leclerc, que tiene 245 puntos, pero Oscar Piastri ha acumulado 237 y está cada vez más cerca de pasarlo. Carlos Sainz cierra el top cinco con 190 puntos.

1. Max Verstappen 331 puntos

2. Lando Norris 279 puntos

3. Charles Leclerc 245 puntos

4. Óscar Piastri 237 puntos

5. Carlos Sainz 190 puntos

6.Lewis Hamilton 174 puntos

7.George Russell 155 puntos

8. Sergio Pérez 144 puntos

9. Fernando Alonso 62 puntos

10. Nico Hülkenberg 24 puntos

11. Lance Stroll 24 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Alexander Albon 12 puntos

14. Daniel Ricciardo 12 puntos

15. Pierre Gasly 8 puntos

16. Oliver Bearman 7 puntos

18. Kevin Magnussen 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19. Franco Colapinto 4 puntos

20. Zhou Guanyu 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos

