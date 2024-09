Fernando Alonso reveló su plan para el próximo Gran Premio de Singapur 2024 de la Fórmula 1.

Luego de clasificarse séptimo, el bicampeón del mundo compartió ante los medios el panorama que espera en la carrera sobre Marina Bay: "Hemos tenido un fin de semana bastante difícil y creo que este circuito pues saca todas nuestras debilidades en el coche.

"Progresé en la Q1 y ya estaba contento. Dije a mí, aquí me quedo ya y luego en la Q2, cuando me dijeron que estaba P10, dije decirme quién viene a la vuelta porque seguramente me echen.

"Al final pasé por los pelos en la Q2 P10 y luego en la Q3, quién va a saber, que los dos Ferraris van a quedar detrás de ti y que Sunoda también igual no ha hecho la vuelta perfecta. Así que salgo séptimo por el lado limpio con posibilidades reales de ponerme sexto en la primera curva.

"Así que un poco fuera de posición y es como, mañana va a ser una carrera, como que no pertenezco a la posición que estoy en pista, pero bueno, intentaré hacer lo que pueda. Pero seguro que no reservas algo para mañana también. Voy a intentar hacer una buena salida porque hemos visto que la zona limpia y zona sucia hay bastante diferencia, entonces me hubiese gustado quedar noveno.

"Cuando vi que Carlos ya no iba a poder salir, tuvimos un poco la tentación de asegurar esa novena posición, por si acaso me ponía octavo, que creíamos que era peor que noveno. Y al final se ha dado la casualidad que he quedado séptimo, así que nada, de momento nos está sonriendo muchísimas cosas.

"Creo que repetimos esta crono doscientas veces y no acabo séptimo en 199, así que me quedo con la de hoy y a ver mañana qué podemos hacer", comentó.

Relacionado: Norris, pole; FRACASO para Sainz y Pérez rumbo al GP de Singapur 2024

¿Qué pasó en la clasificación del Gran Premio de Singapur?

Lando Norris se quedó con la mejor vuelta de la clasificación para el Gran Premio de Singapur 2024 de la Fórmula 1. La primera ronda de eliminación en esta clasificación comenzó con los corredores dando algunas vueltas, pero fue hasta el final cuando la pista comenzó a mejorar con el asfalto y los tiempos bajaron.

Aunque no hubieron grandes sorpresas, el rendimiento que tuvo Ferrari y Mercedes fue preocupante. En Q1, quedaron eliminados Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Lance Stroll y Daniel Ricciardo.

Sergio Pérez tuvo un desastre en la clasificación rumbo al Gran Premio de Singapur 2024 de la Fórmula 1. El mexicano quedó eliminado en la Q2 de la qualy, quedando en la 13° posición a 0.129 segundos de Fernando Alonso en la décima posición. Junto al corredor nacido en Jalisco también quedaron fuera Alexander Albon, Franco Colapinto, Sergio Pérez, Kevin Magnussen y Esteban Ocon.

Cuándo corrían los primeros minutos de la Q3, El corredor nacido en Madrid perdió el control de su auto en la curva 19 del circuito de Marina Bay y se fue directo a las barreras del circuito callejero. Evidentemente, esto le perjudicó demasiado en sus aspiraciones para el resto del fin de semana.

Finalmente, Norris se quedó con la mejor vuelta con una vuelta en 1:29.525 segundos, seguido por Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell y Lewis Hamilton. El resto quedaron así: Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Aquí está la tabla de la clasificación para el Gran Premio de Singapur 2024 de la Fórmula 1.

1. Lando Norris [McLaren]

2. Max Verstappen [Red Bull]

3. Lewis Hamilton [Mercedes]

4. George Russell [Mercedes]

5. Oscar Piastri [McLaren]

6. Nico Hulkenberg [Haas]

7. Fernando Alonso [Aston Martin]

8. Yuki Tsunoda [VCARB]

9. Charles Leclerc [Ferrari]

10. Carlos Sainz [Ferrari]

11. Alex Albon [Williams]

12. Franco Colapinto [Williams]

13. Sergio Pérez [Red Bull]

14. Kevin Magnussen [Haas]

15. Esteban Ocon [Alpine]

16. Daniel Ricciardo [VCARB]

17.Lance Stroll [Aston Martin]

18. Pierre Gasly [Alpine]

19. Valtteri Bottas [Kick Sauber]

20. Zhou Guanyu [Kick Sauber]