Red Bull POR FIN se disculpa con Checo

Red Bull Racing finalmente se ha disculpado con Sergio Pérez luego de los problemas que ha tenido el equipo en los últimos meses.

Hablando con la prensa en la previa al fin de semana del Gran Premio de Singapur, el corredor mexicano reveló el gesto de algunos de los miembros de la escudería de Milton Keynes: "Algunos de los ingenieros después de Monza vinieron a mí y se disculparon.

"Ahora es mucho más claro de los problemas que yo estaba hablando, pero también, para ser justos, siempre he tenido todo el apoyo de todos los ingenieros. También se especulaba sobre ello y, la genta hablaba, que el problema era que no me centraba lo suficiente en mis carreras o en otras cosas.

"Pero al final, estoy contento de haber descubierto el problema y de poder centrarnos en él y mejorarlo. Creo que el problema que tuve a principios de año es que tenía un coche que no podía conducir. Me sentía muy incómodo con el coche llegando a las curvas sin saber lo que iba a hacer.

"Es realmente difícil maximizar tu rendimiento (en esa situación), pero creo que ahora el equipo ha encontrado una dirección para muchos de nuestros problemas, así que ahora al menos sabemos cuáles son, y podemos conducir alrededor de ellos.

"Antes no lo sabíamos, así que era muy difícil conducir y estoy contento de que parezca que vamos en la dirección correcta. Y creo que si somos capaces de confirmar lo que hemos hecho en Bakú, nuestro sistema puede dar un giro de 180 grados, y aún así terminar con fuerza", finalizó.

Relacionado: CONFIRMADO: ¡La FIA le pone un alto a McLaren!

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.

Relacionado