REVELADO: La conversación secreta entre Sainz y Checo después de su choque

Carlos Sainz ha revelado la íntima plática que tuvo con Checo Pérez después del accidente que hizo que los dos abandonaran la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El acontecimiento principal del Gran Premio del fin de semana pasado en Bakú no fue quien ganó la carrera, sino el impactante choque entre los pilotos de Red Bull y Ferrari.

El más afectado de todo esto fue Pérez, ya que estaba dando su mejor carrera de la temporada y los puntos que estaba por conseguir eran vitales para la pelea de Red Bull en el Campeonato de Constructores.

En palabras a los medios en Singapur, Sainz reveló la charla secreta que tuvo con Pérez para arreglar cualquier mal entendido entre los pilotos por el accidente.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre su conversación con Checo Pérez tras el accidente?

“Estuvimos sentados uno al lado del otro durante 20 minutos en el centro médico, los dos con un monitor de frecuencia cardíaca y controlando nuestras constantes vitales”, declaró.

“Nos mirábamos y decíamos: ‘Amigo, ¿qué demonios ha pasado ahí?’ Y nosotros decíamos: ‘No lo sé. Pero te prometo que no te he hecho nada malo, Checo. No te he cerrado. No he hecho nada’, agregó.

“Estábamos teniendo este diálogo e intentando analizar lo que había pasado. Y de repente, después de estos 20 minutos, nos dijimos: este deporte es una mierda a veces. ¿Cómo podemos estar aquí y perdernos el podio? Teníamos el podio", mencionó.

“Charles se estaba muriendo con sus neumáticos duros ahí fuera. Probablemente los dos íbamos a atacarlo. Y los dos estábamos sentados allí pensando: ‘¿Cómo diablos nos las arreglamos para no terminar en el podio? ’. Se acercaba un podio y al final bromeamos un poco al respecto, así que no nos guardamos rencor”, finalizó.