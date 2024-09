Sainz revela su momento más DOLOROSO con Ferrari

Carlos Sainz expresó un profundo arrepentimiento que tiene tras la salida de Ferrari para la temporada 2025.

Hablando sobre su paso por la Scuderia, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente en una entrevista con AS.com: "Me da rabia el inicio del año 2022, el cambio de reglas me afectó mucho como piloto.

"Eran coches muy diferentes a los que tuvimos hasta 2021, que llevábamos muchos años pilotando. Ferrari tuvo un inicio de temporada muy bueno con un coche rápido, pero muy difícil de llevar y muy extraño.

"Había que tener unas manías raras para pilotarlo que no se adaptaban a mi estilo y ahí se me escaparon oportunidades de victoria por no estar al cien por cien con el coche.

"Cuando yo llegué a Ferrari venían de uno de los momentos más difíciles para ellos en los últimos años, estaban muy atrás en 2020, a más de un segundo por vuelta de los mejores.

"Si ves cómo estaba Ferrari cuando llegué yo y cómo está ahora, me enorgullece el progreso que se ha hecho por todo lo que hemos trabajado para llegar aquí. Ha habido altibajos en el proceso, la subida de 2022, la bajada de 2023 y la subida progresiva en 2024.

"Han sido temporadas que me han permitido ganar mis primeras carreras en F1, lograr mis primeras poles, conseguir muchos podios. Me alegro de que haya llegado en un equipo histórico y de haber disfrutado durante estos años de ser piloto de Ferrari", comentó.

Relacionado: Sainz presume su LEGADO en Ferrari

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Azerbaiyán?

El Gran Premio de Azerbaiyán por fin significó la carrera donde McLaren pasó a Red Bull en el Campeonato de Constructores gracias a la nueva victoria de Oscar Piastri.

En Baku no hubo límites para la ilusión de McLaren, que con Piastri demostró sus estupendas capacidades y e hicieron inservible de nuevo la pole de Charles Leclerc.

Red Bull Racing todavía aspiraba a mantener el liderato, pero el incidente entre donde Carlos Sainz chocó a Checo Pérez para dejarlo fuera de la carrera en la últiuma vuelta fue la gota que derramó el vaso:

Ferrari es el tercer equipo con 425 puntos y Mercedes ha acumulado 309 puntos hasta ahora. Kick Sauber es el equipo todavía no consigue un solo punto y Williams ya logró pasar a Alpine.

1. McLaren 476 puntos

2. Red Bull Racing 456 puntos

3. Ferrari 425 puntos

4.Mercedes 309 puntos

5. Aston Martin 82 puntos

6. Visa Cash App RB 34 puntos

7. Haas 29 puntos

8.Williams 16 puntos

9. Alpine 13 puntos

10. Kick Sauber 0 puntos

Relacionado