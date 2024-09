Las IRÓNICAS palabras de Alonso a los INGLESES

Fernando Alonso consiguió un estupendo sexto lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán y reveló el motivo para ello.

En parte gracias al incidente de Checo Pérez con Carlos Sainz, la muy buena carrera de Alonso terminó subiendo algunos escalones más en la clasificación.

De nuevo, a diferencia de su compañero Lance Stroll, el español demostró quién es el verdadero piloto de Aston Martin y aprovechó para enviar un mensaje a los medios de comunicación ingleses

Tras la carrera, Fernando expresó algunas de sus conclusiones obtenidas en el circuito de Bakú y las circunstancias que le permitieron avanzar tanto.

¿Qué dijo Fernando Alonso tras el GP de Azerbaiyán?

"Luego al final pues las últimas carreras es cierto que los cuatro equipos punteros siempre acababan por tanto solo noveno y décimo estaba disponible para los demás y hoy al no acabar algunos coches, el sexto estaba ahí disponible y hemos cogido la oportunidad. Oportunistic, como saben decir los ingleses, ahí estamos, ahí hemos estado hoy", declaró Fernando.

"Sí, yo creo que no, no estamos este fin de semana para para estar en Q3 ni para estar delante de Williams o de Haas y lo hemos hecho, así que creo que buen trabajo por parte de todo el equipo de aún no teniendo las herramientas, quizás al máximo nivel o como nos gustaría, no nos rendimos intentamos hacer el mejor trabajo posible", finalizó.