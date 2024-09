Señalan el factor en el Sainz y Alonso son parecidos

Han señalado un factor en el que Carlos Sainz es parecido a Fernando Alonso dentro de la Fórmula 1.

Joylon Palmer, ex piloto de F1, habló en el podcast Beyond The Grid: sobre los dos corredores españoles que tiene actualmente la máxima categoría del automovilismo: "Yo siempre he sido un piloto justo, creo que otros grandes carreristas, como Fernando Alonso, es probablemente el mejor rueda a rueda. Carlos Sainz también es muy duro en el rueda a rueda y normalmente, suele salir ganando.

"Rara vez ves a alguno de ellos moverse en frenada. Hay un nivel. Yo no soy muy duro con los pilotos, he sido piloto. Hay que apretar las reglas un poco, pero al final te gusta tener una lucha justa, sabes cuáles son las normas y si vas más allá de las normas, no es una carrera justa.

"Antes de Singapur, leí la noticia. Estaba en casa y mi hermano me mandó un mensaje, una noticia de Autosport diciendo que Sainz reemplaza a Palmer. Le dí click y me puse a leer mi propia salida en Autosport.

"No era un idiota, sabía que no iba a seguir a final de temporada, el año no estaba yendo bien, tampoco sabía que ni que iba a acabar la temporada, esperaba que sí, fui más rápido que Nico en Spa por primera vez", señaló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

