Sergio Pérez mandó un mensaje a las mujeres de su familia en el Día Internacional de la Mujer.

Este 8 de marzo se conmemora y recuerdan alrededor del mundo las aportaciones y la importancia de las mujeres dentro de la sociedad.

Relacionado: "Checo Pérez no debería pensar que es mejor que Max Verstappen"

Además de la lucha por la equidad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.

Checo suele ser acompañado por Carola Martínez, su esposa, en los circuitos de los Grandes Premios en continente americano.

Con motivo del 8 de marzo, Sergio aprovechó para agradecer a las mujeres que existen dentro de su familia: "No hay mejor ejemplo para mi familia y nuestras familias que el de las mujeres que cada día dan lo mejor de sí para hacer de este mundo un lugar mejor. #internationalwomensday.

"Gracias a mi madre, mi esposa y mi hermana por su apoyo, su tiempo y su dedicación", dice el post del mexicano en Twitter.

There is no better example for my family and our families than the one that come from the women’s who do their best everyday to make this world a better place. #internationalwomensday

Thanks to my mother, my wife and my sister for their support, their time and their dedication. pic.twitter.com/DtLsLxmXBR