Oficial: McLaren tendrá piloto mexicano en el GP de México

Patricio O'Ward reveló que McLaren le dará la oportunidad que tanto esperaba con el equipo de Fórmula 1.

Mediante un video compartido en sus redes sociales, el corredor mexicano informó de la nueva oportunidad que ha recibido por parte del equipo de Woking: "Hola a todos. Tengo una noticia muy emocionante que contarles hoy. Me uniré a McLaren en Fórmula 1, en el Gran Premio de México, pero esta vez, me subiré al auto para la FP1.

"No puedo esperar. Quiero decir, para mí es realmente un sueño hecho realidad poder subirme a un auto de Fórmula 1 frente a mi público local. Y sí, no puedo esperar. No puedo agradecerles lo suficiente a Andrea, Zach y a todo el equipo por esta increíble oportunidad.

