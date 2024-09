Checo manda CONTUNDENTE mensaje a sus haters

Checo Pérez ha mandado un fuerte mensaje a sus detractores al afirmar que trata de cada vez darles menos importancia.

Después de confirmar que su continuidad en Red Bull no estuvo en duda en ningún momento, Checo tendrá una nueva oportunidad oportunidad esta semana en el Gran Premio de Azerbaiyán para silenciar a los que le critican.

Incluso cuando su crédito como piloto pasa por un bache de resultados, Pérez sigue dando la cara en Red Bull y el mexicano destacó su constante trabajo en recuperar su estado de forma.

El piloto de Red Bull tiene como su objetivo es regresar al podio, donde prácticamente ha desaparecido en los últimos diez Grandes Premios e hizo énfasis en que su continuidad estuvo siempre asegura.

¿Cuál fue el mensaje de Checo Pérez hacia sus haters?

El tapatío mencionó que se está enfocando de lleno en mejorar sus últimas carreras: “Te das cuenta de que lo único que importa es maximizar tu carrera, tu potencial".

"Darlo todo por tu equipo, porque al final del día son ellos los que creen en ti. Yo daré todo por mi equipo”, agregó.

“Es fácil decir: ‘No me importa en absoluto lo que diga la gente’, pero sí me importa. Pero trato de que me importe cada vez menos, así que sigo trabajando en ello”, finalizó el mexicano.