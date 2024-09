Checo confiesa tener la mejor PROTECCIÓN de la F1

Checo Pérez ha dejado claro que el respaldo del que goza de los aficionados lo hace más fuerte y lo motiva a seguir.

Pérez ha pasado por situaciones complicadas en esta temporada, pero hay. un factor determinante para que la fuerza del mexicano se mantenga inquebrantable y solo busque mejorar.

Aún con las fuertes complicaciones de este año que ha tenido Red Bull con su auto.y los crecientes competidores, aún hay esperanza de obtener título.

La última vez que el piloto mexicano terminó en el podio fue en el Gran Premio de China de abril, y ha logrado solo 58 puntos en las 11 carreras desde entonces.

Actualmente es el menor número de puntos de los ocho mejores pilotos, lo que provocó que Pérez cayera en picado al séptimo puesto en el Campeonato de Pilotos, al tiempo que perjudicaba a Red Bull en el Campeonato de Constructores, donde su ventaja ha sido escasa, con unos miserables ocho puntos de McLaren.

¿Qué dijo Checo Pérez respecto a su situación en Red Bull?

"Cuando alguien habla mal de mí, millones de personas salen a defenderme", reveló Checo.

"Aunque estés del otro lado del mundo tienes a todo un país que está empujando tu coche contigo, especialmente en las malas, es algo que me tiene muy motivado e ilusionado, y no me rendiré nunca hasta conseguir los sueños de toda esa gente que tanto me apoya", finalizó de manera contundente.