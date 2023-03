Helmut Marko aseguró que Max Verstappen disfrutó de la pelea entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en la pantalla grande durante la carrera.

Aston Martin ya impresionó con el ritmo del AMR23 durante los días de prueba en febrero, pero en ese momento era demasiado pronto para decir si el equipo de Lawrence Stroll realmente había dado un paso tan grande.

Sin embargo, durante el fin de semana de carrera en Bahréin, resultó que Aston, al menos por el momento, puede competir con Ferrari y Mercedes.

Alonso 🆚 Hamilton



From any angle, this was class 👌#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Z4rrjEQVbf