La razón detrás de la llegada de Sainz a Williams

Carlos Sainz ha revelado cómo fue que lo convenció Williams para firmar con ellos y cómo fue el proceso de la negociación.

La búsqueda de hacerse de Sainz por parte de Williams comenzó a fines de 2023 en el GP de Abu Dabi, confirmó el jefe del equipo, James Vowles, a fines de julio después de anunciar que el español se uniría al equipo con sede en Grove. El mensaje de Vowles a Sainz siguió siendo el mismo.

Sainz ha aprendido a lo largo de su carrera en la F1 a confiar en su intuición sobre las personas y esto fenómeno se remonta a sus días en McLaren, donde consiguió dos podios en el mismo número de temporadas.

Tres años después, Sainz tenía razón. McLaren está desafiando a Red Bull por el campeonato de constructores, la diferencia es de solo ocho puntos.

El componente humano y la creencia en el éxito futuro pesaron a la hora de decidir unirse al equipo Williams en reconstrucción. Algo que lo motiva es cómo podrá ayudar al progreso del proyecto.

Sainz puede que se dirija a un equipo inglés la próxima temporada, pero no está cerrando del todo la puerta a Ferrari. Y no es una sorpresa, ya que dijo que su relación no se rompió, sino que fue algo circunstancial.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre su situación con Williams y sus anteriores equipos?

“Desde el principio, me dieron todo tipo de detalles: ‘Esto es lo que va a pasar, aquí está el motivo, en qué están invirtiendo, esto es lo que viene, aquí está el motivo por el que estoy entusiasmado con este proyecto”, dijo Carlos.

"Sé que tendremos éxito en el futuro y sé que nos costará a corto plazo y estoy seguro de que esa honestidad y transparencia darán sus frutos”, mencionó Sainz.

“Recuerdo que nunca disfruté tanto compitiendo como en mis años en McLaren con Norris, con Andrea Stella, y teníamos un equipo muy fuerte. Y recuerdo que dejé ese equipo pensando que quería ir a Ferrari y rendir allí, pero creo que este equipo tendrá éxito en el futuro”, agregó.

“Quiero sentirme escuchado. Quiero sentir que puedo ayudar, y esto, en un equipo histórico como Williams, cuando tienen una visión clara y están súper comprometidos a llevar al equipo de nuevo al frente con socios inversores muy claros, es algo que fue importante para mí”, finalizó.