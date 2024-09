Se ha revelado que Aston Martin tiene la pieza del plan definitivo para poder lograr hacer campeón a Fernando Alonso.

De acuerdo con el reporte de LastWordOnSports, la escudería británica tendría marcados sus objetivos con Adrian Newey, quien se espera sea anunciado en los próximos días: "El nuevo túnel de viento, simulador y fábrica de Aston Martin también estarán en línea a principios de 2025.

"Adrian Newey visitó todas estas instalaciones cuando recorrió la fábrica del equipo durante el verano. Se entiende que este viaje fue decisivo para su decisión de unirse al equipo.

"Por lo tanto, es un gran beneficio para el equipo de Lawrence Stroll que, según los informes, comenzará a trabajar oficialmente en marzo de 2025. Esto significa que su participación en el equipo será lo suficientemente temprana como para dirigir y dar forma al paquete de Aston para 2026.

"Aun así, Newey estará disponible lo suficientemente temprano para liderar al equipo hacia la próxima generación de autos de F1. Esto es especialmente cierto para Aston Martin en 2026, dado que el motor de Honda será fundamental para cualquier éxito que tengan.

"Dicho esto, no se puede negar que su llegada a la fábrica de Silverstone es un gran paso. En muchos sentidos, su incorporación al equipo es la última pieza del rompecabezas. De ahora en adelante, no habrá excusa para que Aston Martin esté en otro lugar que no sea la parte delantera", informaron.

¿Por qué se fue Adrian Newey de Red Bull?

En una entrevista, Horner afirmó que "Adrian era una gran parte del equipo y de lo que habían logrado, pero que su papel ha evolucionado a lo largo de los últimos años y que el equipo técnico bajo su mando, liderado por [el director técnico] Pierre Waché, está haciendo un trabajo fantástico y no depende de Adrián".

Ahora se dice que Newey escribió una carta a Red Bull exponiendo los motivos de su salida. La declaración anterior de Horner habría sido mal recibida por Newey. Lo habría visto como si Horner quisiera hacerse importante y minimizar la contribución de los demás al éxito del equipo.

Se dice que la lucha por el poder en Red Bull lleva más tiempo que desde la investigación sobre Horner. Según Autosport, el momento decisivo para la posible decisión de Newey de dimitir llegó en diciembre de 2023.

