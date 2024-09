Fernando Alonso reveló una nueva grosería de Aston Martin durante la presentación de su nuevo auto.

En palabras publicadas por PlanetF1, el bicampeón del mundo comentó qué le dijo el equipo al momento de comprar su Valkyrie: “Siempre vamos con Aston Martin. No me dan nada gratis [risas]. Me lo prestan y al final del año me lo devuelven.

“Siempre me sorprendía porque yo negociaba con Lawrence, le preguntaba qué descuentos teníamos los empleados o conductores de Aston Martin y me decía: ‘Ninguno, ¿por qué?’. Paga como todo el mundo, cero descuento.

“Es difícil expresar con palabras lo mucho que he estado esperando este día. Valkyrie es un verdadero auto de F1 para la carretera, con tanto conocimiento y tecnología de toda la experiencia que Aston Martin ha adquirido en el circuito y no puedo esperar a salir a la carretera.”, señaló el corredor asturiano.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia ha apretado aún más el Campeonato de Constructores gracias a la nueva victoria de Charles Leclerc para Ferrari y el doble podio de McLaren.

En Monza no hubo límites para la ilusión de Ferrari, que con Charles Leclerc y Carlos Sainz lograron dar una importante carrera para lograr estar compitiendo de lado a lado con los dos McLaren.

Red Bull Racing todavía ostenta el título de constructores con 446 puntos acumulados, pero McLaren está a sólo 8 puntos.

Ferrari es el tercer equipo con 407 puntos y Mercedes ha acumulado 292 puntos hasta ahora. Kick Sauber es el equipo todavía no consigue un solo punto.

1. Red Bull Racing 446 puntos

2. McLaren 438 puntos

3. Ferrari 407 puntos

4.Mercedes 292 puntos

5. Aston Martin 74 puntos

6. Visa Cash App RB 34 puntos

7. Haas 28 puntos

8. Alpine 13 puntos

9.Williams 6 puntos

10. Kick Sauber 0 puntos