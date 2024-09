Checo REVELA su verdadera situación en Red Bull

Sergio Pérez reveló la verdad con su situación dentro de Red Bull Racing durante una complicada temporada 2024 de la Fórmula 1.

Hablando en una charla con TheTimes, el corredor mexicano dijo lo siguiente: "Nunca estuvo en duda mi posición dentro de Red Bull. Para nosotros lo principal es concentrarnos en lo que tenemos que hacer y tenemos mucho trabajo por delante do.

"El resto ha sido pura especulación impulsada por diferentes agendas. No hay que olvidar que hay muchas agendas en el deporte. Soy bueno en eso de [desconectarme de los ruidos externos], pero tengo que admitir que puedo ser mejor. Te das cuenta de que lo único que importa es maximizar tu carrera, tu potencial.

"Darlo todo por tu equipo, porque al final del día son ellos los que creen en ti. Son ellos los que te apoyan. Yo daré todo por mi equipo. Es fácil decir: 'No me importa en absoluto lo que diga la gente', pero sí me importa.

"Pero trato de que me importe cada vez menos, así que sigo trabajando en ello", comentó el número 11.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia ha apretado aún más el Campeonato de Constructores gracias a la nueva victoria de Charles Leclerc para Ferrari y el doble podio de McLaren.

En Monza no hubo límites para la ilusión de Ferrari, que con Charles Leclerc y Carlos Sainz lograron dar una importante carrera para lograr estar compitiendo de lado a lado con los dos McLaren.

Red Bull Racing todavía ostenta el título de constructores con 446 puntos acumulados, pero McLaren está a sólo 8 puntos.

Ferrari es el tercer equipo con 407 puntos y Mercedes ha acumulado 292 puntos hasta ahora. Kick Sauber es el equipo todavía no consigue un solo punto.

1. Red Bull Racing 446 puntos

2. McLaren 438 puntos

3. Ferrari 407 puntos

4.Mercedes 292 puntos

5. Aston Martin 74 puntos

6. Visa Cash App RB 34 puntos

7. Haas 28 puntos

8. Alpine 13 puntos

9.Williams 6 puntos

10. Kick Sauber 0 puntos