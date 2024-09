¡Alonso se da por VENCIDO!

Fernando Alonso está completamente convencido de que Aston Martin ya no levantará los resultados esta temporada.

Alonso hizo mucho más de lo que se podía con el auto de Aston Martin en el mítico circuito de Monza, pero finalmente se vio frustrado por las malas condiciones competitivas del auto de Aston Martin y terminó fuera de la zona de puntos.

A pesar de que la carrera fue ganada de última hora y de manera improbable por Charles Leclerc, Alonso se llevó miradas por la molesta situación en la que se está envuelto por su deficiente auto.

En palabras posteriores a la carrera, el español expresó su sentir respecto al deprimente resultado obtenido en Monza y el futuro que le depara a la escudería en la temporada.

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre el Gran Premio de Italia?

"Creo que hasta que no tengamos una mejora en el coche, esto es lo que hay, y esto no es suficiente, no fue suficiente en Monza, no fue suficiente en Zanvoort, en España, en Hungría, así que no creo que haya un gran cambio en Bakú, Singapur o Austin a menos que traigamos nuevos coches", declaró.

"Ese es el plan, el equipo es consciente de la situación, está trabajando a tope, así que sí, seguimos unidos, seguimos empujando, el último fin de semana fue un punto, hoy fue cerca de dos puntos, y esa será nuestra batalla", explicó.

"El problema es que el 2025 es más o menos el fin del 2024, es solo una evolución, pero creo que todavía tenemos tiempo para reaccionar, es solo el fin de agosto, es el primero de septiembre", mencionó.

"McLaren ha mejorado en cuatro meses, desde el último a la primera, desde el último al podio, así que tenemos ejemplos claros, Mercedes empezó igual que nosotros, fuimos niveles con Mercedes en los primeros cuatro campeonatos, y ganaron tres campeonatos ya este año, así que no soy fan de las excusas", finalizó.

