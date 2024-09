Alonso ve cumplida su PROFECÍA en Monza

Fernando Alonso ha demostrado de nuevo sus grandes dotes de analista y de profeta dentro de la Fórmula 1 al avisar con tiempo el resurgimiento de Ferrari.

Alonso acostumbra a hacer genialidades dentro de la pista, pero ahora ha realizado una muy importante fuera de ella, ya que, después del Gran Premio de Países Bajos explicó cuál sería el equipo a vencer las siguientes carreras, y le atinó.

En Zandvoort, Ferrari mostró avances, pero aún así terminó a 25 segundos del vencedor de la carrera, por lo que nadie esperaba su victoria pronto, nadie, menos el Fernando.

Alonso dejó claro que Ferrari sería el equipo a vencer en las siguientes carreras y muchos se mostraron muy dudosos de su comentario, pero les terminó por demostrar a todos que estaba en lo correcto.

Las nuevas piezas de Ferrari les dieron el rendimiento suficiente para lograr un triunfo en casa, algo que no hacían desde 2019, donde también ganó Charles Leclerc.

"Ferrari será el coche a batir en Monza y Bakú", dijo Alonso después de la carrera en Países Bajos.

Alonso dejó callado a Ferrari

En Ferrari pareció que no sentaron bien las palabras de Alonso, especialmente para el jefe de equipo, Fred Vasseur.

"No necesito que nadie me diga si somos favoritos o no", dijo un molesto Vasseur, Sin embargo, se tuvo que 'comer sus palabras', después de la victoria de Leclerc.

El Gran Premio de Azerbaijan es la siguiente carrera y, según Alonso, también serán favoritos ahí, algo que ahora sí aceptó el jefe de la Scuderia la etiqueta.

"Sin duda, las mejoras van a ser un buen apoyo en Bakú... probablemente más que en Monza", cocnluyó Vasseur.