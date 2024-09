Checo revela porqué fueron SUPERADOS en Monza

Checo Pérez tuvo una carrera sólida en el Gran Premio de Italia, pero a la vez complicada, ya que demostró la situación de Red Bull en el campeonato.

Después de empezar en la octava posición tras una accidentada clasificación el sábado en Monza, Checo luchó de manera importante incluso contra el propio RB20 para poder mantenerse y terminar en la misma octava posición de la carrera.

La carrera fue muy difícil de digerir para Red Bull, ya que refrendaron que no son ni el primero ni el segundo mejor equipo de la parrilla actualmente..

A pesar de que la carrera fue ganada por Charles Leclerc, por lo que de ese lado apretó más la situación que vive Red Bull.

En palabras posteriores de la carrera, Checo explicó qué le faltó para mejorar el resultado obtenido.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre el Gran Premio de Italia?

"Estuvimos lentos y sufrimos de degradación, en especial con los medios. Comprometí mi carrera tratando de mantener a George detrás, y aunque al final se acercó a Max, creo que hizo la diferencia y funcionó al asegurar más puntos para el equipo", declaró.

Creo que parecía ir mejor, hemos hecho la estrategia correcta. Quizá mi segundo stint fue muy corto y comprometió mucho la posición, ya no le pude pelear tanto a George, que venía en un mejor ritmo, y también degradé bastante el neumático medio", agregó.

"Tenía muy poca vida en el medio, iba mucho mejor en el duro, pero en general creo que no podía llegar más arriba con los problemas que tenemos, no tengo balance, en la curva rápida pierdo muchísimo tiempo, de hecho cuando George tenía el problema medio alerón, apenas me le podía emparejar y era complicado", finalizó.