La SALVAJE defensa de Horner a Checo Pérez

Christian Horner fue cuestionado tras los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda de F1 sobre por qué Red Bull Racing ha decidido quedarse con Sergio Pérez.

Recientemente, circularon rumores de que Pérez podría perder su asiento durante las vacaciones de verano, pero el fabricante de bebidas energéticas decidió mantenerlo como compañero de Max Verstappen.

"¿Por qué le has dado más tiempo a Sergio Pérez? ¿Qué te da confianza de que podrá volver a estar en forma para las últimas etapas de esta temporada?", preguntó Natalie Pinkham de Sky Sports F1.

El jefe del equipo parecía harto de tener que estar a la defensiva y respondió así: "Bueno, ¿a quién pondrías entonces en el asiento?", respondió Horner con irritación. "Bueno, no soy el jefe de Red Bull", respondió Pinkham nuevamente.

Horner continuó: "No, no, ¿a quién cambiarías? ¿Y por qué lo cambiarías?". Pinkham lo dejó claro una vez más: "¿Por qué me lo devuelves? No es mi decisión". Horner respondió: "Bueno, ¡tú haces todas las preguntas aquí!".

Pinkham mantuvo la calma y volvió a preguntar: "¿Entonces cuál es el problema? ¿Es que no hay otro candidato que pueda hacer un mejor trabajo? ¿Es por eso que usted ¿Quieres que Pérez se quede?"

El jefe de la escudería explicó: "No, mira, creo que sabemos de lo que es capaz 'Checo'. Sabemos, y tú también, que estaba puntuando a principios de año. ¿Creo que cuatro podios en cinco carreras? Tengo que recuperarlo en esa forma. Creo que es simplemente una falta de confianza en sí mismo y eso ha ido como una espiral.

"Espero que haya podido recuperarse durante las vacaciones de verano en las que ganó antes, como en Azerbaiyán y Singapur. Siempre ha sido rápido en Monza, pero no es su mejor circuito", señaló

Cuando se le preguntó si es crucial retenerlo al menos hasta el Gran Premio de la Ciudad de México, el piloto británico respondió: "No, no, en absoluto.

"Es simplemente que tenemos dos pilotos que creo que puede darnos los mejores resultados de todos los pilotos que tenemos en nuestro grupo. Si hubiera alguna duda al respecto, lo habríamos cambiado", comentó.

Pérez ha sido criticado por su desempeño durante la mayor parte de la temporada 2024 de Fórmula 1. El mexicano no ha terminado por encima del séptimo puesto desde el Gran Premio de Emilia-Romaña hace más de tres meses. También se estrelló dos veces y una vez terminó muy fuera de los puntos.

¿Cómo marcha la clasificación del Campeonato de pilotos para el GP de Países Bajos?

El Gran Premio de Bélgica confirmó el gran problema en el que se encuentra Red Bull en el campeonato de pilotos. La dramática forma en la que se definió la carrera en el circuito de Spa-Francorchamps con el 1-2 para Mercedes dejaba aún más cerrado el campeonato y puso en predicamento el posible campeonato para Max Verstappen.

Afortunadamente para el neerlandés, Russell fue descalificado, permitiéndole sumar más puntos al subir una posición en la clasificación final de la carrera.

Checo terminó séptimo en la carrera que ganó finalmente Lewis Hamilton por el grosero error de Mercedes con Russell.

Por el lado de los hispanos, Carlos Sainz fue el mejor calificado en sexto lugar de la carrera, mientras Fernando Alonso acabó en octavo para sumar unos cuantos puntos más a su causa.

1- Max Verstappen - 277 pts

2. Lando Norris - 199 pts

3. Charles Leclerc - 177 pts

4. Oscar Piastri - 167 pts

5. Carlos Sainz - 162 pts

6. Lewis Hamilton - 150 pts

7. Checo Pérez - 131 pts

8. George Russell - 116 pts

9. Fernando Alonso - 49 pts

10. Lance Stroll - 24 pts

11. Nico Hulkenberg - 22 pts

12. Yuki Tsunoda - 22 pts

13. Daniel Ricciardo - 11 pts

14. Oliver Bearman - 6 pts

15. Pierre Gasly - 6 pts

16. Kevin Magnussen - 5 pts

17. Alexander Albon - 4 pts

18. Esteban Ocon - 4 pts

19. Guanyu Zhou - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Logan Sargeant - 0 pts

