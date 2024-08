Gasly y Ricciardo se unen CONTRA Checo Pérez

Pierre Gasly y Daniel Ricciardo se han unido en contra de la continuidad de Sergio Pérez con Red Bull.

Yuki Tsunoda lleva algún tiempo esperando convertirse en el compañero de equipo de Max Verstappen en el equipo Red Bull F1. El japonés encontró apoyo no sólo en su ex compañero de equipo en VCARB, Gasly, sino también en su actual compañero de equipo, Ricciardo: "Creo que Yuki finalmente está obteniendo el reconocimiento que se merece", dijo Daniel a Autosport.

"Mucha gente probablemente todavía esté pensando en su primera temporada, donde cometió muchos errores y sintió que no podía adaptarse a la Fórmula 1 y todo se volvió demasiado.

"Gasly lo venció constantemente [en 2021 y 2022], pero recuerdo que en la segunda mitad de ese año probablemente lo hizo mejor que Gasly. Realmente ha crecido en los últimos años y también es más consciente de su comportamiento.

¿El australiano también cree que Tsunoda merece un ascenso?: "Mi respuesta ciertamente no es 'no'", sentenció el australiano.

Pierre estuvo de acuerdo con Ricciardo: "Siempre he dicho que Yuki es muy rápido. Lo he visto con mis propios ojos. Ha demostrado su valía en las últimas temporadas y continuará haciéndolo. Así que obviamente puede ser frustrante para él, pero yo he hablado de ello con él y sé que quiere más y siente que merece más.

"Yo estuve en una posición similar en el pasado y le dije: "Mientras sigas haciendo lo que estás haciendo, siempre y cuando". "Eres competitivo, conseguirás el lugar correcto en algún momento", pero no es una posición fácil. Personalmente, me gustaría verlo en Red Bull para tener esa oportunidad", señaló el francés.

¿Cómo marcha la clasificación del Campeonato de pilotos para el GP de Países Bajos?

El Gran Premio de Bélgica confirmó el gran problema en el que se encuentra Red Bull en el campeonato de pilotos. La dramática forma en la que se definió la carrera en el circuito de Spa-Francorchamps con el 1-2 para Mercedes dejaba aún más cerrado el campeonato y puso en predicamento el posible campeonato para Max Verstappen.

Afortunadamente para el neerlandés, Russell fue descalificado, permitiéndole sumar más puntos al subir una posición en la clasificación final de la carrera.

Checo terminó séptimo en la carrera que ganó finalmente Lewis Hamilton por el grosero error de Mercedes con Russell.

Por el lado de los hispanos, Carlos Sainz fue el mejor calificado en sexto lugar de la carrera, mientras Fernando Alonso acabó en octavo para sumar unos cuantos puntos más a su causa.

1- Max Verstappen - 277 pts

2. Lando Norris - 199 pts

3. Charles Leclerc - 177 pts

4. Oscar Piastri - 167 pts

5. Carlos Sainz - 162 pts

6. Lewis Hamilton - 150 pts

7. Checo Pérez - 131 pts

8. George Russell - 116 pts

9. Fernando Alonso - 49 pts

10. Lance Stroll - 24 pts

11. Nico Hulkenberg - 22 pts

12. Yuki Tsunoda - 22 pts

13. Daniel Ricciardo - 11 pts

14. Oliver Bearman - 6 pts

15. Pierre Gasly - 6 pts

16. Kevin Magnussen - 5 pts

17. Alexander Albon - 4 pts

18. Esteban Ocon - 4 pts

19. Guanyu Zhou - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Logan Sargeant - 0 pts