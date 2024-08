El HUMILLANTE mensaje de Alonso sobre Stroll

Fernando Alonso lanzó un humillante mensaje sobre Lance Stroll y los resultados que ha tenido frente a él.

Preguntado por los medios de comunicación en la previa al Gran Premio de Países Bajos, el corredor nacido en España dijo lo siguiente sobre su compañero de equipo: "Lance está haciendo un gran trabajo este año, pero como dije ya el año pasado, él tuvo algunos problemas específicos con el coche que arregló este año, él estaba en el mismo tiempo que Vettel el año anterior.

"Y en una de mis peores temporadas, como he leído en alguna noticia, tengo el doble de puntos. No estoy seguro, pero no hay muchos pilotos que doblen a su compañero en puntos en ningún equipo de la parrilla.

"Dicho esto creo que estamos muy cerca este año, a menos de media décima diría yo, con altibajos para Lance y para mí. No tengo total confianza con el coche y esto me está frenando a veces y necesito mejorar, lo sé", comentó.

Relacionado: ¡DESTROZAN a Aston Martin por el terrible año con Alonso!

¿Cómo marcha la clasificación del Campeonato de pilotos para el GP de Países Bajos?

El Gran Premio de Bélgica confirmó el gran problema en el que se encuentra Red Bull en el campeonato de pilotos. La dramática forma en la que se definió la carrera en el circuito de Spa-Francorchamps con el 1-2 para Mercedes dejaba aún más cerrado el campeonato y puso en predicamento el posible campeonato para Max Verstappen.

Afortunadamente para el neerlandés, Russell fue descalificado, permitiéndole sumar más puntos al subir una posición en la clasificación final de la carrera.

Checo terminó séptimo en la carrera que ganó finalmente Lewis Hamilton por el grosero error de Mercedes con Russell.

Por el lado de los hispanos, Carlos Sainz fue el mejor calificado en sexto lugar de la carrera, mientras Fernando Alonso acabó en octavo para sumar unos cuantos puntos más a su causa.

1- Max Verstappen - 277 pts

2. Lando Norris - 199 pts

3. Charles Leclerc - 177 pts

4. Oscar Piastri - 167 pts

5. Carlos Sainz - 162 pts

6. Lewis Hamilton - 150 pts

7. Checo Pérez - 131 pts

8. George Russell - 116 pts

9. Fernando Alonso - 49 pts

10. Lance Stroll - 24 pts

11. Nico Hulkenberg - 22 pts

12. Yuki Tsunoda - 22 pts

13. Daniel Ricciardo - 11 pts

14. Oliver Bearman - 6 pts

15. Pierre Gasly - 6 pts

16. Kevin Magnussen - 5 pts

17. Alexander Albon - 4 pts

18. Esteban Ocon - 4 pts

19. Guanyu Zhou - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Logan Sargeant - 0 pts

Relacionado