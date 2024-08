Mercedes INSISTE en Verstappen

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha vuelto a dejar claro que estará atento al mercado y verá cómo evolucionará la situación en Red Bull con Max Verstappen.

El austriaco se refiere al segundo asiento de Mercedes para 2025, para el que Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli son los únicos pilotos a tomarlo.

En conversación con F1Technical Wolff dice que los criterios que debe cumplir el segundo conductor de Mercedes son bastante sencillos.

Wolff ha dicho a menudo que Mercedes primero tendrá que construir un coche más rápido y Verstappen también afirmó que seguirá conduciendo para Red Bull en 2025, pero todo puede cambiar.

Por lo tanto, el austriaco sigue atento a la situación del vigente campeón del mundo que no se encuentra en los mejores términos con el equipo de las bebidas energéticas.

¿Qué dijo Toto Wolf sobre Max Verstappen?

"El criterio para nuestro segundo piloto es simple: queremos el mejor piloto posible. Por el momento, Kimi Antonelli es la primera opción, pero por supuesto que hay riesgos", explicó.

"No se trata tanto de su talento como piloto, sino que Antonelli debería lidiar con el medios y la clase de George Russell, uno de los mejores pilotos de la parrilla. Su velocidad y talento ya están a cierto nivel", agregó.

"Si nos fijamos en la progresión de Piastri, le tomó un año y medio antes de poder competir por la victoria como su compañero de equipo Lando Norris. Queremos hacer lo mismo con Kimi. Teniendo en cuenta los cambios en 2026, sería bueno si Lo pusimos para que pueda entrenar a nuestro equipo en 2025", destacó.

"Una opción alternativa es, por supuesto, Verstappen, pero por el momento eso no me parece realista. Seguiré observando el mercado. No estoy seguro de cómo evolucionará la situación en Red Bull", finalizó