Fernando Alonso confesó quién es su fanático número uno a lo largo de su carrera dentro de la Fórmula 1.

El piloto asturiano habló al respecto en una entrevista con BrutFR y estas fueron sus palabras: "Mis amigos y familiares ven mis carreras o no. Son los primeros fans, lógicamente.

"Creo que una persona cambia en 20 años no solamente en el deporte sino en la vida normal, pero no creo que he cambiado demasiado. Seguramente la tecnología es la cosa que más ha cambiado en 20 años.

"Ahora los equipos tienen muchísimos más sensores, muchísima más telemetría a la que mirar y creo que se rigen más por eso, más que el instinto del piloto, que era un poco la parte que tenía hace 20 años la Fórmula 1.

"Al final, la motivación de quedarme en la Fórmula 1 tantos años, yo creo que es la competitividad de cada persona. Y quizás las 500.000 de Indianapolis son un objetivo, ¿no? Podrían serlo para conseguir la triple corona, pero bueno, ahora mismo me centro en la Fórmula 1", finalizó.

¿Cuándo debutó Fernando Alonso en Fórmula 1?

Fernando Alonso debutó en Fórmula 1 con Minardi en 2001, antes de pasar a Renault, donde se convirtió en el ganador más joven de un Gran Premio en 2003, aunque este récord lo batió el actual ganador del Campeonato de Pilotos, Max Verstappen, en 2016.

Fernando ganó dos títulos mundiales con la escudería francesa en 2005 y 2006. Luego logró muchos éxitos con Ferrari de 2010 a 2014. Honda regresó a la Fórmula 1 y se convirtió en proveedor de motores de McLaren a partir de 2015. Alonso se pasó a McLaren, pero no valió la pena. La unidad de potencia Honda tenía relativamente poca potencia y era increíblemente poco confiable.

Después de cuatro temporadas decepcionantes, el español decidió retirarse de la Fórmula 1. Ganó las 24 horas de Daytona y Le Mans, y se proclamó campeón del mundo del FIA WEC con Toyota. También se centró en las 500 Millas de Indianápolis.

El asturiano regresó a la Fórmula 1 en 2021 y tras dos temporadas con Alpine logró ocho podios con Aston Martin en 2023.