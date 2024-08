El RECLAMO de Sainz sobre el momento que venció a Verstappen

Carlos Sainz hizo un reclamo sobre el momento en que venció a Max Verstappen en su etapa en Toro Rosso.

En entrevista con GQ España, el corredor español recordó su paso por el equipo Junior de Red Bull: "Sí, tuve un buen primer año en Fórmula 1 en 2015, quizás ahí todavía no se sabía, la gente no acababa de ver el talentazo y el gran potencial que tenía Max como piloto y lo que ha llegado a ser.

"Es tres veces campeón del mundo, va camino del cuarto e incluso me atrevería a decir del quinto, si Red Bull sigue así. Hay que poner en valor ese primer año que tuve contra él y cómo fueron las cosas.

"Sinceramente creo que por la gente que conoce bien este deporte no. Por los jefes de equipo, los pilotos o la gente que está muy metida en el día a día de este deporte, nunca me he sentido infravalorado. Ni por los ingenieros, la gente que sigue el detalle.

"Quizás por los medios o por la gente que entiende un poco menos o que sigue este deporte de manera un poco más superficial y que no se haya metido al detalle, es posible que igual alguna vez se me haya prestado menos atención o se me haya infravalorado.

"Pero como digo siempre, a mí los que me importan son los que entienden de verdad este deporte, y en ese sentido nunca me he sentido infravalorado por mis rivales, por los ingenieros y por los jefes de equipo", apuntó.

¿Cuántos puntos hizo Carlos Sainz en Toro Rosso?

Carlos Sainz logró hacer 112 puntos en las tres temporadas que estuvo corriendo en Fórmula 1 con Toro Rosso, el equipo secundario de Red Bull Racing.

Tuvo de compañeros de equipo a pilotos como Max Verstappen, Daniil Kvyat y Pierre Gasly; sin embargo, pasó a Renault para las últimas cuatro carreras de la temporada 2017.

2015 - Toro Rosso: 18

2016 - Toro Rosso: 46

2017 - Toro Rosso / Renault: 54

2018 - Renault: 53

2019 - McLaren: 96

2020 - McLaren: 105

2021 - Ferrari:164

2022 - Ferrari: 164

2023 - Ferrari: 200