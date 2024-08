Estrella de la F1 se abre sobre la salud MENTAL

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha admitido que la presión de competir en la Fórmula 1 ha tenido un impacto significativo en su salud mental.

Ahora, en una reveladora entrevista con Sky Sports, Wolff se ha sincerado sobre el estrés constante de dirigir uno de los mejores equipos de la F1 y cómo ha afectado a su salud mental.

"He luchado mucho con estas cosas, durante meses sin poder tener un pensamiento claro, pero me di cuenta de que viene con muchas ventajas. Lo llamo un superpoder. Esto es lo que quiero dar a las personas que tienen problemas de salud mental como una esperanza.

"Pensaba que cuando estaba realmente mal a veces, 'esa persona no tiene lo que yo tengo', y es por eso que esa persona puede tener más éxito. Lo que quiero decir es que con ese superpoder, cuando tienes problemas, eres una persona sensible, y eso puede ser negativo o muy positivo.

"Algunas de las fortalezas provienen de leer la situación, comprender a una persona y ver a través de ella, llamar la atención cuando es necesario. Generalmente tengo una idea de lo que la gente necesita para rendir. Por eso hablo abiertamente de ello.

"Es por eso que en la F1, riéndonos ante la cámara, siendo tan fríos, exitosos, tenemos problemas. No todos los días nos despertamos y decimos que tenemos una vida maravillosa", comentó.

"Siempre busco ayuda. Siempre hice preguntas desde una edad muy temprana. Algunos días fueron tan malos que tuve que recurrir a un psicólogo. Probablemente he hablado más de 300 o 350 horas.

"No le rindo cuentas a nadie. Tengo un gran grupo de colegas y accionistas. Por supuesto, [mi esposa] Susie [Wolff] ha sido un gran apoyo en momentos en los que yo no lo era.

"Lo interesante es que estas luchas en la vida real, cuando no estamos donde estamos con el auto, no me hacen sentir ningún dolor. Cero. Porque he estado en situaciones mucho peores.

"Este estrés es mi zona de confort. Tratar de resolver los problemas, nunca rendirme, incluso si me han golpeado cientos de veces; en cierto modo, estoy hecho para estos días más difíciles", señaló.

¿Cómo marcha la clasificación del Campeonato de pilotos tras el GP de Bélgica?

El Gran Premio de Bélgica confirmó el gran problema en el que se encuentra Red Bull en el campeonato de pilotos. La dramática forma en la que se definió la carrera en el circuito de Spa-Francorchamps con el 1-2 para Mercedes dejaba aún más cerrado el campeonato y puso en predicamento el posible campeonato para Max Verstappen.

Afortunadamente para el neerlandés, Russell fue descalificado, permitiéndole sumar más puntos al subir una posición en la clasificación final de la carrera.

Checo terminó séptimo en la carrera que ganó finalmente Lewis Hamilton por el grosero error de Mercedes con Russell.

Por el lado de los hispanos, Carlos Sainz fue el mejor calificado en sexto lugar de la carrera, mientras Fernando Alonso acabó en octavo para sumar unos cuantos puntos más a su causa.

1- Max Verstappen - 277 pts

2. Lando Norris - 199 pts

3. Charles Leclerc - 177 pts

4. Oscar Piastri - 167 pts

5. Carlos Sainz - 162 pts

6. Lewis Hamilton - 150 pts

7. Checo Pérez - 131 pts

8. George Russell - 116 pts

9. Fernando Alonso - 49 pts

10. Lance Stroll - 24 pts

11. Nico Hulkenberg - 22 pts

12. Yuki Tsunoda - 22 pts

13. Daniel Ricciardo - 11 pts

14. Oliver Bearman - 6 pts

15. Pierre Gasly - 6 pts

16. Kevin Magnussen - 5 pts

17. Alexander Albon - 4 pts

18. Esteban Ocon - 4 pts

19. Guanyu Zhou - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Logan Sargeant - 0 pts