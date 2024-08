Importante elogio para Checo y O'Ward de una leyenda HISTÓRICA

Danica Patrick elogió a los mexicanos Checo Pérez y Pato O’Ward, estrellas de la Fórmula 1 e IndyCar, respectivamente, a quienes considera increíbles pilotos.

La más famosa piloto de autos de la historia de Estados Unidos -y tal vez del mundo- dio su opinión sobre Checo y Pato, dejando ver que les tiene mucho aprecio a ambos.

Cuando se le preguntó a Patrick sobre cómo describiría la difícil posición en la que se encuentra Checo Pérez corriendo bajo presión detrás del tricampeón Max Verstappen en el equipo Red Bull, la carismática modelo y comentarista fue generosa y observadora a la vez.

Por otro lado, sobre Pato, destacó que es uno de los pilotos que más le agrada ver en las pistas.

¿Qué dijo Danica Patrick sobre Checo Pérez y Pato O'Ward?

“Checo obviamente de regreso en Red Bull y consiguiendo otro contrato por algunos años más, dándole algo de estabilidad al equipo con Max Verstappen ahí y todas las demás cosas que siguen es algo bueno para el equipo”, dijo Patrick.

“Y respecto a todas las críticas que lo acompañan, miren: él maneja para Red Bull, ha ganado carreras y es un piloto súper talentoso. Me gusta”, agregó.

“Ningún piloto quiere sentirse como que es el No. 2 y estoy segura de que hay un poco de esa sensación… Pero eres uno de 20 pilotos en la Fórmula 1; uno de los 20 pilotos de todo el mundo en la F1", destacó.

"Así que al mismo tiempo es sensacional ser el No. 2 y la razón de que diga que es el No. 2 es solo porque él no termina las carreras igual de bien. Si Checo empezara a ganar varias carreras entonces se convertiría en el No. 1 por un tiempo, ¿cierto?”, mencionó.

“Pero yo sé que puede ser frustrante, y probablemente es más porque le hacen esa pregunta. Honestamente, creo eso es lo que es. Apuesto a que todo se siente bien dentro del equipo y luego vienes con los medios, vienes con nosotros, y escuchas todas estas preguntas acerca de estar en un equipo donde Max es tu compañero, y eso es lo quizás le hace pensar al respecto más que nada”, finalizó sobre Checo

Sobre Pato O’Ward, quien está en quinto lugar en la IndyCar Series dijo lo siguiente: “Es otro corredor increíble. Creo que a él le gustaría tener una mano en la Formula 1 si puede conseguir la oportunidad".

"Lo he visto algunas veces en carreras de F1, pero por ahora la está rompiendo en IndyCar. Me gusta, es un piloto divertido de ver”, finalizó.

La siguiente fecha de Fórmula 1 está programada para el 25 de agosto en Zandvoort, Países Bajos, mientras que la siguiente carrera de IndyCar será este sábado 17 en Madison, Illinois.