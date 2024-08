El piloto que EXIGE el asiento de Checo en Red Bull

Daniel Ricciardo ha revelado su deseo de regresar a Red Bull, a pesar de que el equipo ya le ha entregado un nuevo contrato a Sergio Pérez.

La posición de Pérez con los campeones del mundo ha estado bajo un inmenso escrutinio últimamente, luego de una serie de malas actuaciones.

Cuatro podios en las primeras cinco carreras de la temporada animaron a Red Bull le diera a Pérez una extensión de contrato, pero ahora se encuentra en el séptimo lugar en el campeonato de pilotos, a pesar de que su compañero de equipo Max Verstappen es el primero.

Pérez no ha vencido a Verstappen en una pelea directa desde el Gran Premio de Azerbaiyán de 2023, su última victoria en carrera se produjo hace casi 18 meses.

Sergio Pérez ha estado bajo una enorme presión en Red Bull

Daniel Ricciardo corrió anteriormente con Red Bull

Relacionado: Los jefes de equipo de la Fórmula 1 para 2025

¿Es Daniel Ricciardo una opción para Red Bull?

De manera similar a Pérez, la posición de Ricciardo en el deporte también ha sido objeto de críticas, con el El piloto de 35 años ocupa un lugar en el equipo junior de Red Bull, Visa Cash App RB.

Desde que se le dio la oportunidad de reincorporarse a la parrilla de Fórmula 1 a mediados de 2023 con el equipo de Faenza, Ricciardo ha tenido dificultades para desempeñarse constantemente al más alto nivel.

En medio de los problemas de Pérez, se rumoreaba que Ricciardo era una opción a corto plazo para Red Bull, reuniendo al australiano con el equipo que lo ayudó a reclamar siete de sus ocho victorias en grandes premios.

Sin embargo, el director del equipo Christian Horner confirmó recientemente que Pérez no será reemplazado a mitad de temporada, a pesar de las discusiones sobre las vacaciones de verano.

Ahora, Ricciardo ha revelado a Racing News365 que le gustaría volver a ser ascendido al primer puesto y ser compañero de Verstappen una vez más.

"Sí, no voy a dar una respuesta diplomática. Por supuesto que lo haría", dijo.

"Sé que tengo que ganármelo. No me lo van a regalar así como así, pero si me lo gané y se me presenta la oportunidad, por supuesto que me encantaría hacerlo. Así que ya veremos", finalizó.