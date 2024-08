Red Bull se LAVA LAS MANOS sobre Checo

Paul Monaghan, ingeniero jefe de Red Bull Racing, destaca en conversación con PlanetF1 que el RB20 no es tan diferente del RB19 como ha parecido para Checo Pérez.

El coche es algo impredecible, pero ciertamente no es una 'diva', como Mercedes describía a veces sus propios coches.

Max Verstappen y Sergio Pérez buscarán el equilibrio adecuado en sus coches más de una vez en 2024. El jefe del equipo, Christian Horner, también señaló anteriormente que el RB20 es básicamente muy rápido, pero que es difícil encontrar la ventana de trabajo óptima.

Es una temporada impredecible, en la que cada fin de semana se juega sobre qué equipo tiene las mejores credenciales. Aun así, el equipo está perdiendo terreno frente a McLaren y Mercedes también ha estado en buena forma en las últimas carreras.

Se ha hecho la comparación con el Mercedes de años anteriores, pero Monaghan no quiere tener nada que ver con eso.

¿Qué dijo Red Bull sobre el RB20 de Checo Pérez?

"Sorprendentemente, poco ha cambiado en nuestro coche. Las características de las que a menudo nos oyes hablar a los ingenieros realmente no han cambiado. Hemos ajustado la carrocería varias veces, le hemos puesto más carga y hemos intentado hacerlo más eficiente", señaló.

"No hay nada que veamos en nuestras herramientas de investigación o en lo que obtenemos de la conducción que diga que lo hemos empeorado o no hemos logrado nuestros objetivos", agregó.

"Eso no significa que no podamos volver a mirar e investigar a fondo si el coche realmente ha mejorado. ¿O lo hemos reorganizado un poco con un resultado similar al de la última vez y simplemente lo hemos hecho más difícil? Así que es un proceso continuo", destacó.

"Lo que sea que encontremos, es sutil, no es enorme. No es como si estuviéramos diciendo: 'Oh, sí, lo hemos hecho un completo desastre'", explica Monaghan.

Paul Monaghan

"No, yo no describiría nuestro coche así", cuando se le preguntó si el RB20 es una diva. Algunos de los comentarios de los pilotos, buenos, malos, ya sean cosas que les gustan o que no les gustan, diría, han estado con nuestro coche durante la mayoría de las carreras, si no en todas", prosiguió.

"Es coche impredecible en lo que respecta a la pista. Sabemos qué esperar y por eso tenemos cosas en nuestra preparación para paliar eso y sacarle más provecho. No sé qué cualidades describió Mercedes cuando dijeron que su coche era una diva", finalizó.