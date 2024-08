Hamilton revela su plan de RETIRO

Lewis Hamilton ha insinuado que su carrera en la Fórmula 1 puede estar llegando a su fin, al hablar de la naturaleza agotadora del calendario de la F1.

Hamilton es siete veces campeón del mundo en el deporte y ha competido en F1 desde 2007 con McLaren y Mercedes.

Es ampliamente considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, rompiendo múltiples récords a lo largo de su carrera, incluyendo la mayor cantidad de victorias en grandes premios, la mayor cantidad de pole positions y la mayor cantidad de podios.

A pesar de tener 39 años, Hamilton se dirigirá a Ferrari la próxima temporada en un último intento por conseguir un octavo título mundial sin precedentes.

¿La carrera de Hamilton está llegando a su fin?

La temporada de F1 se ha vuelto cada vez más larga en los últimos años, siendo esta temporada la El Gran Premio de Bahréin, el más largo de la historia, con 24 carreras repartidas en 21 países diferentes, tuvo lugar a principios de marzo, mientras que la última carrera de la temporada en Abu Dabi no tendrá lugar hasta el 8 de diciembre.

Ahora, Hamilton ha hablado abiertamente de su deseo de tener más descansos a lo largo de la temporada, lo que sugiere que la F1 puede estar pasando factura al piloto de 39 años.

"Hay días en los que pienso, carajo, no sé cuánto más puedo aguantar", admitió Hamilton en una entrevista con Esquire.

"Hay días en los que pienso: 'Me encantaría tener un descanso, un descanso de verdad', porque no se consigue un descanso tan grande en la temporada como en otros deportes. No se termina hasta mediados o finales de diciembre, y luego se vuelve a entrenar en enero, y se entrena dos veces al día", agregó.

"Durante ese tiempo también hay un par de horas más de terapia, así que no se tiene mucho tiempo libre. Y en febrero, estarás corriendo a toda velocidad hasta diciembre", finalizó.