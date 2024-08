Ocon DESTROZA a Alpine

Esteban Ocon sigue siendo piloto de Alpine, pero eso cambiará después de esta temporada.

Al francés esto no parece importarle demasiado, porque Ocon ya está afilando los cuchillos. Ocon cree que Alpine no se comporta ni trabaja como un equipo de F1.

La próxima temporada, Ocon conducirá para el equipo estadounidense Haas, donde se convertirá en compañero del novato Oliver Bearman. Esto le da automáticamente a Ocon el papel de líder. El propio Ocon no evita este papel.

Ocon continúa afirmando que posteriormente resolvió los problemas que le transmitió a Alpine y nos vemos nuevamente.

En conversación con Motorsport.com dice Ocon, que dejará Alpine después de esta temporada, que el equipo no ha hecho nada con los comentarios de los conductores durante años.

Ocon ve que los problemas que le transmite a Alpine no se resuelven

"Di todo lo que tenía por este equipo. No sólo yo, sino también Ricciardo, Alonso y Gasly. Todos los pilotos que han estado en este equipo han dado su opinión. Normalmente hay un ciclo en el que tú, como piloto, das información al equipo. equipo da", declaró.

"Luego está la retroalimentación técnica: Sí, tienes razón, tenemos que abordar esto o: No, no podemos hacer esto por esto o aquello. Pero nunca ha habido algo como esto", agregó.

"El año siguiente te das cuenta de que algunos de los problemas de los que hablabas no se han solucionado, sino que han ido en la otra dirección", mencionó.

"Intento liderar este equipo lo mejor que puedo, pero no siempre nos han escuchado. Por ejemplo, tenemos algunos problemas con el coche actual que también tuvimos hace tres años. Eso no es posible, no en la Fórmula 1", destacó.

“No sé si es bueno ser líder de equipo, pero me comprometeré, me esforzaré. Intentaré no pasar por alto ningún detalle y transmitiré todo lo que considero importante para mejorar", prosiguió.

"No es necesario esperar un año para que algo suceda, porque las cosas toman tiempo para desarrollarse, las cosas toman tiempo para ser creadas", comentó.

"Si te pierdes algo en los primeros seis meses, podría tomar un año y seis meses para que regrese. Me aseguraré de que si digo algo, obtenga una respuesta y una explicación, para que podamos tener una conversación", finalizó.