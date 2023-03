Nazario Assad De León

Domingo 5 Marzo 2023 13:17

Mike Krack, jefe de Aston Martin debe ser una de las personas más contentas de toda la Fórmula 1 en estos momentos, después de que su auto fuera el segundo más rápido en el Gran Premio de Bahréin.

En palabras al terminar la carrera, resaltó el gran trabajo de todo el equipo en la escudería británica para lograr esto.

"Fue un esfuerzo monumental del equipo, el año pasado estábamos aquí batallando mucho, pero trabajamos todos los días, nos pusimos la meta de mejorar, mecánicos ingenieros, todos. La unión que logramos nos ha mejorado mucho."

Referente el incidente del inicio de la carrera donde Stroll tuvo un toque con Alonso que pudo haber tenido consecuencias graves en la carrera, esto dijo:

"No he visto a los pilotos aún sobre el incidente en la curva 4, Lance fue un poco fuerte por el tema con Russell y eso derivo en lo de Fernando, evidentemente no queremos estas cosas pasen."

Sobre el resultado de Alonso, que llegó en tercer lugar solo por detrás de los Red Bull, no se dijo tan sorprendido como todos los demás: "Al final del día sabíamos que Fernando tenia ventaja sobre Hamilton y Sainz, nos anticipamos a esto, y afortunadamente los pudo pasar."

Al ser cuestionado sobre el panorama de la temporada y la capacidad del auto para posicionarse como el segundo mejor del circuito, se mostró cauto.

"Hoy sí fuimos el segundo mejor auto, pero tenemos que tener pies en la tierra en Jedaah será otra carrera y nuevos autos, todo puede cambiar pero trabajaremos para que siga así."