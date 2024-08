Sainz DESTRUYÓ los sueños de este piloto

Franco Colapinto ha visto derrumbados sus sueños sueños después de que Carlos Sainz fichó por Williams

De visita en la Argentina durante las vacaciones, el argentino habló sobre su futuro ahora que el español firmó con el equipo de Grove.

El anuncio de contratación de Carlos Sainz hizo añicos el sueño de haber podido pegar el salto de Fórmula 2 a la principal categoría del mundo para 2025.

Colapinto brindó una conferencia de prensa en el marco de un encuentro organizado por Gulf, la petrolera que es sponsor de Williams.

Después de pasear por Buenos Aires sobre un Cobra ploteado con los colores de la empresa, el piloto de Fórmula 2 contestó a la pregunta de ESPN.com si existió alguna chance de llegar a F1 en 2025.

Colapinto puede aspirar ahora a ocupar un puesto como piloto reserva, posición que Williams no tiene vacante en 2024. Zak O’Sullivan, otro integrante del programa de desarrollo del equipo británico y también corre en F2.

Eso sí, Colapinto dejó en claro que, si le llega el llamado de urgencia como pasó con Oliver Bearman este año en Arabia Saudita para reemplazar a Sainz en Ferrari, está muy preparado.

¿Qué dijo Franco Colapinto sobre Carlos Sainz y Williams?

"Ahora que Carlos firmó con Williams, me encantaría hacer otro año de F2 y tener la chance de pelear el campeonato desde el arranque, sin esos tres fines de semana del inicio de este año que no sumé bien y me afectaron para el resto del año. Estoy contento con el año de F2", declaró.

“Obvio que mi sueño era que desapareciera la chance de Carlos en Williams, pero bueno, es un honor que un piloto de Ferrari llegue a Williams es un paso grande para el equipo”, agregó.

“Estoy más que listo para subir a un F1. Cuando me subí al F1 en Silverstone, de los circuitos más difíciles que hay para un auto de esas características y ver que en pocas vueltas estaba cerca de los tiempos de Albon me mostró que estoy listo", mencionó.

"Yo quiero llegar lo antes posible a la F1 y para eso hay que aprovechar las oportunidades que puedan aparecer, como ésta que no había un piloto asegurado en Williams", señaló.

"Aunque vemos en la F1 que Hamilton está ganando carreras con casi 40 años, Alonso vuela con más de 40. Yo voy a tratar de seguir mi carrera en Europa y hacer todo lo que pueda allá. Mi sueño es ser piloto de F1 y vivir de eso”, finalizó.