Hulkenberg critica a Sainz por Audi

Nico Hulkenberg ha lanzado un dardo a Carlos Sainz por haber elegido a Williams sobre Audi

Después de haber sido el primer piloto elegido por Audi para su nuevo proyecto en Fórmula 1, Hulkenberg, ha hablado sobre la situación para defender al equipo después de que el español se decidiera por Williams.

El alemán fue el primer piloto confirmado por Audi para la temporada 2025, tomando el relevo de Sauber. Sin embargo, Nico de momento es el único en la escuadra germana.

El ahora piloto de Haas debutó en Fórmula 1 en el 2010 y de forma prometedora, logrando incluso una pole en el GP de Brasil de aquel año. Sin embargo, y a pesar de llevar ya 217 Grandes Premios a sus espaldas, Hulkenberg nunca ha logrado subirse a un pódium, y mucho menos, obviamente, ganar una carrera.

De hecho, uno de los récords que posee es el de tener la mayor cantidad de Grandes Premios disputados sin poder lograr un solo podios en la categoría.

Con una trayectoria que incluye equipos como Williams, Force India y sus sucesivos, Renault, Aston Martin, y Haas, Ahora Hulkenberg, que cumplirá 37 años en unos días, ha sido el elegido por Audi para su nueva aventura en la F1.

Por mucho tiempo se consideró que el piloto que lo acompañaría en Audi sería Carlos Sainz, pero el español terminó eligiendo la oferta de Williams después de que Ferrari decidiera despedirlo para darle su lugar a Lewis Hamilton.

¿Qué dijo Nico Hulkenberg sobre Carlos Sainz y Audi?

"Que una empresa como Audi, con un proyecto como éste, me haya fichado por delante de muchos pilotos con victorias en GP, con mejores estadísticas, es una declaración muy contundente. Creo que eso lo dice todo", declaró para la revista GP Racing.

El piloto alemán no menciona a ningún piloto, pero teniendo en cuenta que Carlos Sainz ha estado meses en la quiniela de varios equipos (Williams, Mercedes, Red Bull, Alpine, Audi…), el mensaje de Hulkenberg es más que evidente y no parece tener otro destinatario.

"Si quieres saber cómo me siento con las estadísticas... no me importa nada. Por supuesto que me gustaría estar aquí, tener victorias y un campeonato del mundo en mi haber, de lo contrario, estaría mintiendo", agregó.

"Pero mi carrera ha ido como ha ido. He perdido algunas oportunidades por diferentes motivos. Lo he aceptado, lo he asimilado. Me siento muy feliz con mi carrera y me siento muy a gusto conmigo mismo", señaló.

Nico Hulkenberg formará parte del equipo Audi a partir del año próximo, en preparación de la campaña 2026 en la que habrá un importante cambio de reglamento.

No será la primera experiencia del piloto alemán con una marca del mismo Grupo VW, ya que en 2015 fue parte del equipo Porsche en la máxima categoría del Mundial de Resistencia en dos pruebas y ganó las 24 Horas de Le Mans en su primera participación.