El equipo que quedó MUY DAÑADO por Carlos Sainz

Han señalado que un equipo habría quedado muy dañado tras el fichaje de Carlos Sainz por Williams.

De acuerdo con Gunther Steiner, ex jefe de equipo en Haas, en el podcast Red Flags, el paso del español a la legendaria escudería británica podría afectar seriamente a otra formación: "Yo habría ido a Audi, pero no hablé con ellos, ni les pregunté qué tenían que ofrecer.

"Sainz ha hablado con ambos. No creo que Williams vaya a pagar más que Audi. No se trata sólo del dinero para Carlos. Es más bien que quiere saber dónde estará dentro de dos o tres años.

"Si tienes a Carlos Sainz y Nico Hülkenberg, atraes a otros grandes talentos. Serás tomado en serio porque demuestras que has hecho todo lo posible para conseguir a las mejores personas. La gente dice 'wow, Carlos y Nico van a pilotar para este equipo el año que viene, eso es genial'.

"Y ahora es como 'oh, Carlos ha decidido ir a Williams'. No hay nada malo con Williams, pero no va a ir a Audi. La gente dirá “¿debería trabajar para Audi?”, comentó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.