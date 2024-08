La "cita" que cambió la HISTORIA de Carlos Sainz en F1

Se ha revelado la cita que cambió la historia de Carlos Sainz en la Fórmula 1 tras quedar fuera de Ferrari.

James Vowles, jefe de equipo en Williams, contó en F1 Nation algunos detalles del fichaje del español: "Por eso lo describí como una cita. Así que tomamos un primer café, una cita encantadora. Enviamos mensajes de texto, como suele ser habitual, coqueteamos un poco, como suele ser habitual.

"Y luego, en realidad, la conversación después de que sucedió Lewis se puso más seria y se volvió cada vez más intensa mes a mes. Así que realmente pasó del punto de unas pocas llamadas telefónicas y algunos mensajes de texto a las últimas semanas, en las que pasamos algunas noches realmente buenas juntos.

"No me importaba si iba a estar aquí o no. En realidad, se trataba de oportunidades por las noches. Una de ellas era Austria. Estábamos escondidos en un hotel en Austria donde, de hecho, había un partido de fútbol en ese momento y tuvimos que escapar de eso para ir a buscar un comedor para ir a charlar.

"Y se trataba simplemente de entender quién era él, qué representa, quién es, en qué punto de su carrera se encuentra, dónde quiere estar. Y fueron solo un par de horas de charlas realmente buenas. Y lo mismo continuó en spa. Y somos muy similares entre nosotros.

"Está claro que él es un piloto. Yo estoy aquí para ser el director del equipo. Pero lo que quiero decir es que el rendimiento es la raíz de lo que ambos conocemos como lenguaje. Y eso repercutió en la forma en que ambos lo abordamos", confesó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.