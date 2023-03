Fernando Alonso ha festejado a lo grande después de mostrarse como la gran sorpresa en el Gran Premio de Bahréin al lograr su podio número 99.

Los festejos de Alonso no se hicieron esperar con todos los involucrados en el proceso del auto del español. Desde comunicaciones en radio durante la carrera para felicitar al equipo por el auto hasta la camaradería con los pilotos rivales contentos por verlo ahí.

Al terminar la carrera todo el equipo británico festejó efusivamente con el asturiano, además de felicitar a Mike Krack por su cumpleaños número 60, así como un cordial abrazo con Max Verstappen después de cruzar la bandera a cuadros.

