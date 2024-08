Russell siembra DUDAS sobre Hamilton

George Russell está convencido de que Lewis Hamilton no se habría pasado a Ferrari, dada la situación actual que rodea a Mercedes.

A mediados de 2024 y por primera vez en la era actual, el equipo de carreras alemán es un factor de victorias, donde Ferrari actualmente está muy lejos.

Hamilton anunció en febrero que se despediría de la aventura de Mercedes a finales de 2024 después de doce años de empleo. El británico de 39 años se marcha a Ferrari y se reencuentra con Frédéric Vasseur, con quien Hamilton trabajó en la Fórmula 2.

Ferrari estuvo durante mucho tiempo en camino de cerrar la brecha con Red Bull, pero actualmente Mercedes y McLaren parecen haber intervenido. A partir de 2026, el énfasis del deporte volverá a estar en los motores y parece que se prefiere la unidad de potencia Mercedes.

De las últimas cuatro carreras, tres han sido para el equipo de carreras de Brackley. Russell está seguro en Reuters de que si Hamilton hubiera tenido que tomar la decisión ahora, nunca se habría pasado a Ferrari.

¿Qué dijo George Russell sobre Lewis Hamilton y Mercedes?

"No creo que se hubiera ido si el equipo se hubiera comportado así. Absolutamente no me iría", declaró

“Para 2026, el motor parece realmente fuerte y todo lo que estamos haciendo con los combustibles parece excelente y hay mucho optimismo para nosotros en los próximos años. Por más difíciles que hayan sido los últimos años, realmente sentimos que lo lograremos. Ahora estamos tomando el impulso para controlarlo", agregó.

"Ha estado aquí durante doce años y ha logrado mucho con el equipo. Creo que es emocionante para él tener ese cambio pero, por supuesto, si el equipo en el que estás en este momento está ganando carreras y todo parece genial para el futuro, lo único que quieres es estar ahí. el auto más rápido, no importa el color que sea", finalizó.