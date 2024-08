Verstappen DEFIENDE a Checo de sus haters

Max Verstappen ha defendido de nuevo la labor e importancia de Checo Pérez en Red Bull Racing.

El líder del campeonato cree que su equipo debería concentrarse en el RB20 y que 'Checo' lo hizo muy bien durante el Gran Premio de Bélgica de F1.

Checo se mantendrá en Red Bull a pesar de no haber terminado entre los seis primeros en las últimas ocho carreras, dando a McLaren la oportunidad de recortar distancias en el Campeonato de Constructores, pero sustituirlo por Daniel Ricciardo o Liam Lawson no convenció a nadie de la directiva.

Los dos pilotos de Oceanía realizarán el próximo miércoles una jornada de rodaje con el VCARB01 a modo de práctica.

La carrera en el Circuito de Spa-Francorchamps debería haber sido la carrera en la que Pérez pudiera demostrar de qué está hecho pero terminó en séptimo lugar.

Aún así, Verstappen defendió la labor de su compañero y habló de otros problemas que son más importantes.

¿Qué dijo Max Verstappen sobre Checo Pérez?

"Nuestra mayor preocupación es el coche. Eso es en lo que tenemos que centrarnos, porque creo que si miras el fin de semana de Checo, fue muy positivo", declaró.

"Obviamente, la carrera demostró una vez más que estamos pasando por un momento difícil en lo que respecta a la gestión de neumáticos. Creo que eso debería ser nuestra prioridad. Simplemente no éramos más rápidos que los autos que nos rodeaban", destacó.

Cuando se le preguntó si Red Bull debería haber cambiado a Pérez y Verstappen en la pista antes de la primera parada en boxes, el holandés respondió:

"No, no creo que sea justo para él. Checo simplemente está conduciendo su propia carrera. Creo que hicimos lo correcto y no creo que hubiera hecho mucha diferencia en lo que a mi propia carrera se refiere", finalizó.