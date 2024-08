La demoladora razón por la que Sainz DESECHÓ a Audi

El fichaje de Carlos Sainz por Williams ha dejado a Audi sin su piloto estelar en su regreso a la Fórmula 1.

Tras quedar sorprendido por la inesperada incorporación de Lewis Hamilton a Ferrari para 2025 en adelante, Carlos Sainz ha pasado los últimos meses combinando su calendario habitual de carreras de Fórmula 1 con el trabajo en el paddock junto a su entorno para asegurar su futuro a largo plazo.

Tras meses de vínculos y conversaciones con equipos como Red Bull, Mercedes y Audi, Sainz finalmente ha confirmado dónde competirá más allá de finales de 2024 al firmar un acuerdo con Williams.

El director del equipo, James Vowles, ha dado un golpe de efecto significativo al asegurarse los servicios del tres veces ganador de carreras, que se vio obligado a aceptar que caer más abajo en la parrilla era inevitable una vez que Red Bull extendió el contrato de Sergio Pérez y Mercedes le informó de que su prioridad era el adolescente de gran prestigio Andrea Kimi Antonelli.

Sin embargo, incluso con esos aspectos positivos en mente, Sainz sabrá en el fondo que está dando un importante paso atrás en su carrera. A sus 29 años, eso está lejos de ser ideal.

Pero a partir de 2026, todo cambia. La eliminación simultánea de las regulaciones aerodinámicas y de motores significa que la F1 experimentará uno de sus mayores cambios en décadas. No se sabe qué equipo manejará mejor esa revolución.

Sin embargo, eso no significa que quienes están dentro de la F1 no puedan hacer conjeturas bien fundamentadas. Los fabricantes de motores que diseñarán la próxima generación de unidades de potencia (Red Bull Powertrains/Ford, Ferrari, Mercedes, Renault, Honda y Audi) han estado trabajando arduamente en el proyecto durante años en esta etapa y se habrán escuchado rumores sobre su progreso.

Dado que la elección final de Sainz se redujo esencialmente a Audi y Williams, su decisión de optar por este último fue intrigante.

¿Por qué Sainz no eligió Audi?

Durante mucho tiempo, Sainz parecía casi seguro que terminaría en Audi. La marca propiedad de Volkswagen está invirtiendo una gran cantidad de recursos en su avance hacia la máxima categoría del automovilismo, y su ex director de equipo, Andreas Seidl, iba a dirigir el proyecto, pero ahora ha sido reemplazado por otro ex jefe de Sainz: el ex jefe de Ferrari, Mattia Binotto.

Los vínculos no terminan ahí: el padre del español, Carlos Sainz Sr., ha estado asociado con Volkswagen durante muchos años, y recientemente se convirtió en el ganador más veterano del Rally Dakar este año conduciendo para Audi.

Aun así, Sainz Jr. optó en cambio por Williams, un equipo no oficial con mucho menos dinero y, al menos en teoría, menos potencial que Audi.

Quizás, entonces, la decisión de Sainz pueda leerse como un gran respaldo a la unidad de potencia que Williams utilizará en la nueva era de la F1: Mercedes.