Alonso provoca que la FIA CAMBIE sus reglas

Fernando Alonso habría provocado un cambio de la FIA en sus reglas dentro de la Fórmula 1.

Los comisarios de la carrera hablaron sobre los cambios que se requieren en la sanción que recibió el corredor español en el pasado GP de China.

"Notamos que el lenguaje en las regulaciones sobre cuándo un automóvil se ha retirado y las consecuencias resultantes en las sanciones que se pueden imponer o cumplir, especialmente cuando ese automóvil está clasificado de otra manera, es algo poco claro.

"Recomendamos que la FIA considere hacer las enmiendas necesarias para aportar mayor claridad a este tema", señalaron.

Esto se ha abordado en una actualización del Reglamento Deportivo publicada en las últimas horas.

Una cláusula revisada ahora establece: "Si se impone alguna de las sanciones [antes anteriores] a un piloto, y ese piloto no puede cumplir la penalización debido a no estar clasificado en la sesión de sprint o en la carrera en el caso de a) o b) o debido a un retiro de la sesión de sprint o la carrera en el caso de c) o d), los administradores pueden imponer una penalización de lugar en la parrilla al piloto en su próxima carrera", informaron.

¿Por qué fue sancionado Fernando Alonso en el GP de China?

Alonso y Sainz tuvieron que presentarse en el control de carrera de la FIA tras el Sprint debido al incidente en la curva 7 con la posibilidad de haber violado el Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2d del Código Deportivo Internacional, que establece que causar un accidente, cometer errores graves repetidamente o cuando parezca que un conductor no tiene el control del auto.

La investigación giró en torno al contacto en la curva 7, pero finalmente se tomó una decisión sobre el contacto en la curva 9. La FIA ha decidido que Alonso merece una penalización de 10 segundos en la carrera sprint y además, y quizás aún más importante, tres puntos de penalización en su súper licencia por dañar el Ferrari de Sainz.

Esos 10 segundos extra no suponen mucha diferencia para el piloto de Aston Martin, ya que de todos modos se había retirado, pero esos tres puntos de penalización elevan ahora el total a seis. Con doce puntos de penalización, un piloto queda suspendido durante un fin de semana de Gran Premio.

Alonso y Sainz fueron citados ante los comisarios tras el Sprint de F1 en el Circuito Internacional de Shanghái. Hubo contacto entre los dos en las etapas finales de la corta carrera en China y Alonso finalmente se retiró con un pinchazo.

Mientras Max Verstappen ganó el sprint con una ventaja de 13 segundos sobre Lewis Hamilton, detrás se desarrolló una feroz batalla por el último puesto del podio.

Alonso mantuvo durante mucho tiempo la tercera posición, pero vio cómo el Ferrari de Sainz le adelantaba por fuera en la curva 7. Hubo un breve toque, pero este último acabó por delante del Aston Martin.

Sin embargo, Alonso intentó recuperar la posición con una acción de divebomb en la curva 9. Ambos se fueron desviados y Checo Pérez vio su oportunidad de adelantar a los españoles, lo consiguió y así volvieron a subir al podio dos Red Bull.

Charles Leclerc cruzó la meta en cuarto lugar, por delante del coche averiado de Sainz. Lando Norris había salido desde la pole, pero tuvo que conformarse con la sexta posición después de un error en la primera vuelta.