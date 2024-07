Sugieren AYUDA PROFESIONAL para Norris

El múltiple ganador de carreras de Fórmula 1, Ralf Schumacher, ha sugerido que la estrella de McLaren, Lando Norris, debería contratar a un entrenador mental para ayudarlo con sus actuaciones.

El alemán compartió a Sky Alemania su visión de la situación de acuerdo con su propia experiencia y sugirió cómo Norris podría abordarla: "Como conductor, uno siempre se enfada mucho consigo mismo cuando comete errores y él también los admite.

"Tienes que decirle aquí que la salida no fue el problema, el problema fue que condujo hacia la tierra, él mismo lo sabe y luego hubo ese error de frenado. Así que estaba frustrado, por supuesto, su compañero de equipo está delante de él, eso obviamente no ayuda, no hay duda al respecto.

"Puede suceder, pero no debería suceder. Y necesita cambiar urgentemente esta pequeña cosa, porque de lo contrario, el relativamente genial Piastri eventualmente lo superará una vez que lo tenga todo resuelto en la carrera.

"El entrenador mental puede ayudar a los conductores para tener más confianza en sí mismos, para estar más tranquilos, con ejercicios de relajación y cosas así. No me ayudó, de todos modos no era lo suficientemente bueno, pero no, bromas aparte, lo intenté.

"Lo haces con la música que elijas, te concentras en algo. Los esquiadores son brillantes, bajan la pendiente exacta al segundo, eso no sucede en el automovilismo. Cada uno lo hace en su a tu manera, algunos no lo necesitan, pero creo que a Lando le vendría bien un poco de apoyo", señaló.

En lo que fue una actuación decepcionante del piloto de 24 años en el Gran Premio de Bélgica, Norris se salió demasiado en la curva uno, entrando en la grava y perdiendo así tres posiciones en dirección a Eau Rouge.

El desalentador comienzo de Norris culminó con el piloto de McLaren terminando sexto, que fue empujado hasta quinto, debido a la descalificación de George Russell.

Hablando con los medios posterior a la carrera, Norris cargó con la culpa y asumió la responsabilidad de su pobre desempeño.

¿Cómo marcha la clasificación del Campeonato de pilotos tras el GP de Bélgica?

El Gran Premio de Bélgica confirmó el gran problema en el que se encuentra Red Bull en el campeonato de pilotos. La dramática forma en la que se definió la carrera en el circuito de Spa-Francorchamps con el 1-2 para Mercedes dejaba aún más cerrado el campeonato y puso en predicamento el posible campeonato para Max Verstappen.

Afortunadamente para el neerlandés, Russell fue descalificado, permitiéndole sumar más puntos al subir una posición en la clasificación final de la carrera.

Checo terminó séptimo en la carrera que ganó finalmente Lewis Hamilton por el grosero error de Mercedes con Russell.

Por el lado de los hispanos, Carlos Sainz fue el mejor calificado en sexto lugar de la carrera, mientras Fernando Alonso acabó en octavo para sumar unos cuantos puntos más a su causa.

1- Max Verstappen - 277 pts

2. Lando Norris - 199 pts

3. Charles Leclerc - 177 pts

4. Oscar Piastri - 167 pts

5. Carlos Sainz - 162 pts

6. Lewis Hamilton - 150 pts

7. Checo Pérez - 131 pts

8. George Russell - 116 pts

9. Fernando Alonso - 49 pts

10. Lance Stroll - 24 pts

11. Nico Hulkenberg - 22 pts

12. Yuki Tsunoda - 22 pts

13. Daniel Ricciardo - 11 pts

14. Oliver Bearman - 6 pts

15. Pierre Gasly - 6 pts

16. Kevin Magnussen - 5 pts

17. Alexander Albon - 4 pts

18. Esteban Ocon - 4 pts

19. Guanyu Zhou - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Logan Sargeant - 0 pts

