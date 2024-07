Checo revela IMPORTANTE cambio para el GP de Bélgica

Checo Pérez ha recuperado la confianza después del Gran Premio de Hungría y ahora se declara listo para el GP de Bélgica.

La carrera en Spa-Francochamps será la última carrera previo al parón de verano en la Fórmula 1, por lo que el mexicano de Red Bull tiene una última oportunidad para ponerse en buena estima con el equipo antes de ir de vacaciones y no poner en riesgo su futuro.

En el día previo al inicio de las actividades, Checo estuvo presente atendiendo a diferentes medios de comunicación, incluido GPFans, sobre qué logró mejorar en Hungría y cuál será la estrategia para Bélgica.

Además, Red Bull se encuentra en una apretada situación, especialmente en el campeonato de constructores, por lo que sumar puntos es imperativo.

Relacionado: Helmut Marko ataca VIOLENTAMENTE a Checo

¿Qué dijo Checo Pérez sobre la estrategia para el GP de Bélgica?

"Aquí vamos a tener una especificación un poco diferente, pero sí, realmente espero que eso genere un impulso para las cosas que estábamos haciendo y pudimos encontrar un par de cosas en las que comenzaron a ver que potencialmente pueden transformar nuestra temporada en las próximas carreras", declaró

"No. no me da miedo la lluvia, solo creo que cuando haces un problema tras otro sabes que es muy difícil, pero le puede pasar a cualquiera", agregó.

"Pero tengo plena confianza, sé que he sido muy fuerte en estas condiciones en el pasado. Así que sí, como dije antes, sabes que todo el enfoque es volver al auto y hacer el trabajo correcto para el fin de semana", finalizó.